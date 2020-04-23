Kur'an kursu öğreticileri maske üretimi için seferber oldu
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İl Sağlık Müdürlüğü, Aksaray, Güncel, Haber

Kur'an kursu öğreticileri maske üretimi için seferber oldu

Aksaray'da Kur'an kursu öğreticisi kadınlar ve aileleri, ürettikleri koruyucu maskeleri hastane ve kamu kuruluşlarına gönderiyor.

23.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:24
Kur'an kursu öğreticileri maske üretimi için seferber oldu

Aksaray'da Kur'an kursu öğreticisi kadınlar ve aileleri, ürettikleri koruyucu maskeleri hastane ve kamu kuruluşlarına gönderiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kursların kapanmasının ardından bu süreçte nasıl destek olabilecekleri üzerine fikir alışverişinde bulunan öğreticiler, evlerindeki dikiş makinelerini kullanarak gönüllü olarak maske üretmeye başladı.

Gerekli malzemeleri Aksaray Halk Eğitim Merkezinden ücretsiz temin eden kadınlar, şu ana kadar ürettikleri 3 binden fazla maskeyi İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Müftülüğe bağlı Kur'an kurslarındaki öğreticilerden Nazmiye Satıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün dünyayla birlikte Türkiye'nin de çok zorlu bir süreçten geçtiğini söyledi.

Bu süreçte Kur'an kursu öğreticileri olarak neler yapabileceklerini düşündüklerini belirten Satıcı, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımızın maske dikimine başladığını duydum ve hemen aralarına katıldım. Babam ve annem de sağ olsun bana yardımcı oluyor. Böylelikle daha hızlı dikmiş oluyorum. Şu anda 5 hocamızla birlikte dikiyoruz. Bu sayımız her geçen gün artıyor. Sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla çabalıyoruz. Gücümüzün yettiği kadar maske dikeceğiz. Bugün yaptığım maskeleri teslim ettim. İnşallah böyle devam edeceğiz. Maske dikiminde ailem sağ olsun bana destek oluyor. Babam preste kesilen ve eğrilikleri olan malzemeleri makasla keserek düzeltiyor. Annem de babamın kestiği maske malzemelerini düzelterek önüme koyuyor.

Ben de malzemeleri dikerek maske haline getiriyorum. Gönüllü bir şekilde maskelerimizi dikerek çalışanlara gönderiyoruz."

"Bir başkasına faydalı olmak çok güzel bir duygu"

Kur'an kursu öğreticisi Saliha Kaya da zaten ailesine maske diktiğini, arkadaşlarıyla bunu devlet için de yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Ülkenin geçtiği zor süreçte sağlık çalışanları ve insanlara böyle destek olduklarını anlatan Kaya, "Uzun süredir dikiş makinesinin başına oturmuyordum. Sabah erkenden kalkıyorum ve başlıyorum maske dikmeye, gece yarısına kadar dikiyorum. Diktiğimiz ürünleri paketleyip üstlerine sayılarını yazıp cuma günleri teslim ediyoruz. Bu süreçte herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bunu etrafımdan ve çevremden görüyorum. Bir başkasına faydalı olmak çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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