Gaziantep'te yaz Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce Kur'an kurslarına devam eden çocuklara yönelik trafik eğitim programı düzenlendi.

Jandarma trafik timleri kentteki çeşitli camilere giderek yaz Kuran kursu öğrencilerine, genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanmanın önemi, emniyet kemeri kullanılırken dikkat edilecek hususlar, yolun karşısına geçişte uyulması gereken kurallar, güvenli bisiklet sürme, kask kullanımı, yaya güvenliği, trafik ışık, işaret ve levhalarının bilinirliği konularında bilgilendirildi.

Toplamda 438 öğrenciye verilen eğitim devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA