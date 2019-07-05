Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Sındırgı Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen programda 350 öğrenci trafik eğitimi aldı.
Seminerde öğrenciler, genel trafik kuralları, emniyet kemerinin önemi ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler başta olmak üzere birçok konuda bilgilendirildi.
Kaynak: AA
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