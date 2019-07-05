Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi

Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Sındırgı Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen programda 350 öğrenci trafik eğitimi aldı.
Seminerde öğrenciler, genel trafik kuralları, emniyet kemerinin önemi ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler başta olmak üzere birçok konuda bilgilendirildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et