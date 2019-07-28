Kur'an Kursu öğrencilerine "teknoloji bağımlılığı" anlatıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Yaz Kur'an Kursu'na giden öğrencilere, "teknoloji ve internet bağımlılığı" konusunda konferans verildi.

İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya tarafından Hazreti Ebubekir Camisi altında bulunan çok amaçlı salonda verilen konferansta, internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı ve zararları hakkında bilgiler aktarıldı.

Çocuklara arkadaş edinmeleri ve geleneksel oyunlara yönelmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Kaşkaya, "Baba ve annelerinizin çocukluğunda oynadıkları oyunları öğrenin ve bu oyunları arkadaşlarınızla oynayarak kendi birliğinizi güçlendirin. Sanal alemlere takıldığınız takdirde, hem arkadaş çevrenizden hem aile çevrenizden uzaklaşırsınız. Bu nedenle teknolojiyi iyi kullanmanızı ve uzun süreli kullanmamanızı tavsiye ediyoruz." dedi.

Kaşkaya, bu tür eğitimlerin devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA