Kur'an Kursu Öğrencilerine Spor Eğitimi Verilecek

Sorgun İlçe Müftülüğü, Sorgun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Sorgun Gençlik Merkezi arasında imzalanan protokol çerçevesinde, yaz Kur'an kursu öğrencilerine çeşitli spor eğitimi verilecek.



Sorgun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü gereğince, eğitimin 2017-2018 yıllarında yapılacağını belirtti.





Tunçer, yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik yapılacak etkinliklerde, spor salonları, camilerin kullanılmayan bölümleri kullanılacağını belirtti.



Tunçer, "Spor eğitimleri ile gençlerin gelişimine katkı sağlamak, gençleri zararlı alışkanlardan korumak, ailesi ve topluma karşı saygılı olma konusunda gençleri bilinçlendirerek milli, manevi değerlere saygılı bireyler olarak yetişmesi amaçlamaktadır." dedi.



Kurslarda hem erkekler, hem kızlara yönelik basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi, fitness, plates gibi spor etkinliklerinin yapılacağını ve turnuvaların düzenleneceğini aktaran Tunçer, "Kurslar okullar açılıncaya kadar devam edecek. Kurslar kapsamında her ayın ilk cuması sabah namazına kız öğrenciler, her ayın son cuma sabah namazına ise erkek öğrencilerin katılımı sağlanacak." diye konuştu.