Kur'an Kursu Öğrencilerine Kütüphane Tanıtıldı

Kilis'te. Kuran kursunda eğitim gören çocuklara kütüphane tanıtımı yapıldıktan sonra 15 Temmuz belgeseli izlendi.

Kilis Çocuk ve Gençlik Kütüphanesine gelen Kur'an Kursu öğrencileri ve öğretmenlerine kütüphane tanıtımı yapıldı. 15 Temmuz Çocuklara 15 Temmuz belgeseli izletildi. Çocuklara kütüphane gezdirilerek tanıtım yapıldı.

İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Kara, Bu tür etkinliklerin devam edeceğini, çocukların kütüphane alışkanlığı kazanılmasına çalıştıklarını ifade ederek, "Çocuklarımıza hem kitap okuma alışkanlığını geliştirilmesi hemde 15 temmuz belgesini izletme imkanı bulduk" diye konuştu. - KİLİS