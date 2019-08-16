Kur'an kursu öğrencilerine bisiklet

16.08.2019 17:09

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yüzlerce çocuk müftülük tarafından düzenlenen yaz Kur'an kurslarında eğitim gördü.

Erdek Müftülüğü tarafından başlatılan Kur'an kurslarında başta Kur'an öğrenimi olmak üzere, temel dini bilgiler, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hayatı ve milli-manevi değerler alanında eğitim gören öğrenciler için kurslar boyunca geziler, piknikler düzenlendi. Erdek İlçe Müftülüğünce ayrıca Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler arasında 'Kur'an'ı Okurum, Namazı Kılarım, Hediyemi Alırım' projesi uygulandı. Projeye göre 200 vakit namazını camide kılan, sure ve duaları ezberleyen öğrencilere bisiklet hediye edildi. 100 vakitten fazla namazı camide kılan ve duaları ezberleyen öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi. Bu uygulamayla 20 öğrenci bisiklet ödülünü kazanırken, ödüllerin sponsorluğunu hayırseverlerin katkılarıyla Türkiye Diyanet Vakfı Erdek Şubesi üstlendi. Öğrenciler ödüllerini Erdek İlçe Müftüsü Adem Eser'in elinden aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA