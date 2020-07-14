Kur'an kursu öğrencilerinden Suriye'de görevli askerlere hediye
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Kur'an kursu öğrencilerinden Suriye'de görevli askerlere hediye

İstanbul Beylikdüzü Kız Kur'an kursu öğrencileri, Zeytin Dalı ile Bahar Kalkanı harekatları kapsamında Suriye'nin İdlib ve Afrin bölgesinde görevli askerlere, üzerinde notların yer aldığı el kremi ve çikolata gönderdi.

Kur'an kursu öğrencilerinden Suriye'de görevli askerlere hediye
14.07.2020 09:27 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:04

İstanbul Beylikdüzü Kız Kur'an kursu öğrencileri, Zeytin Dalı ile Bahar Kalkanı harekatları kapsamında Suriye'nin İdlib ve Afrin bölgesinde görevli askerlere, üzerinde notların yer aldığı el kremi ve çikolata gönderdi.

Yaşları 11 ile 14 arasında değişen 100 hafız öğrenci tarafından, harekata katılan askerlere moral ve destek vermek için çeşitli hediyeler hazırlandı.

Hazırlanan çikolata ve el kremlerinin üzerinde, "Mahsun olma Allah bizimle beraberdir.", "Türkiye'nin aslanları, geceniz gündüz gibi olsun.", "Ey asker vatan size minnettar.", "Askerim, Allah hepinizi korusun.", "Aslan parçası oğullar, anaların duası size yeter.", "Dualarımız sizinle.", "Türk milletiniz kalbi sizsiniz.", "Sağlıkla sevdiklerine kavuş, Allah'a emanetsin." gibi çeşitli yazılar yer aldı.

Hediyeler, Hatay İnsani Yardım Derneği (İHH) Hassa Temsilciliği tarafından, İdlib bölgesinde görevli askerlere ulaştırılmak üzere, Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Hudut Karakolundaki görevlilere teslim edildi.

İHH Hassa Temsilcisi Ömer Mullaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzerinde anlamlı notlar bulunan hediyelerin kendilerini çok duygulandırdığını söyledi.

Mullaoğlu, hediyeleri, İdlib ve Afrin'de görev yapan Mehmetçiklere gönderilmek üzere teslim ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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