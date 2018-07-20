Kur'an Kursu Öğrencilerinden Engellilere Ziyaret

Kadirli ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencileri, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kalan engelli vatandaşları ziyaret etti.

Engelsiz Yaşam Merkezini gezen öğrenciler, engellilere çeşitli hediyeler vererek, sohbet ettiler.

Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Rıfat Seki, makamında kabul ettiği TOKİ Evleri Camii din görevlisi Salih Şen ve öğrencilere, kurumun işleyişi ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Öğrencilerin ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti anlatan Seki, bu tür ziyaretlerin kurumda kalan engelli vatandaşlara moral ve olumlu destek olduğunu ifade etti.