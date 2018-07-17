Kur'an Kursu Öğrencileri İçin Futbol Turnuvası

Sivas'ta yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler için İl Müftülüğü ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından futbol turnuvası başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Eylül Stadyumu yanında bulunan spor komplekslerinde turnuvanın açılışı gerçekleştirildi.

Valimiz Davut Gül, açılışta yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin gençlere çok olumlu katkılar sağlayacağını belirtti.

Sivas'ın spor tesisleri bakımından zengin olan illerin başında geldiği aktaran Vali Gül, "İnşaatı devam eden ve ihale sürecinde olan spor salonlarımız ve kapalı halı sahalarımız var. Bunların yapımı bittikten sonra il merkezi, ilçelerimiz ve köylerimizde gençlerimiz kendilerine en yakın yerlerde bulunan spor tesislerinde spor yapma imkanına kavuşmuş olacak." ifadesini kullandı.

Olimpik yüzme havuzunun ihalesinin yeniden yapıldığını da aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Gelecek yıl bu günlerde inşallah bitmiş olacak. Sivas'ta artık yüzme, futbol ve basketbol gibi birçok branşta gençlerimiz daha iyi imkanlarla spor yapabilecek. Bildiğiniz gibi Sivassporumuz'a çok güzel bir futbol okulu kazandırarak altyapısını güçlendiriyoruz. Spor yapmak isteyen, kendisini geliştirmek isteyen her gencimizin yanındayız ve kapılarımız sonuna kadar açık. Bu etkinliklerin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere ve katılım sağlayan öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

İl Müftüsü Yusuf Akkuş ise, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından öğrencilerin bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli sportif aktivitelerinin başlatıldığını vurguladı.

Müftü Akkuş, bu müsabakalara il merkezindeki 40 yaz Kur'an kursunun öğrencilerinin katıldığını aktardı.

Konuşmaların ardından Vali Gül, sporculara forma dağıttı ve müsabakaların başlama vuruşunu yaptı.