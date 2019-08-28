Kur'an kursu öğrencileri belediye tarafından ağırlandı

28.08.2019 13:30

Dazkırı ilçesinde bulunan camilerde Kur'an kursuna devam een öğrenciler Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan misafir etti.

Yaz tatilinde düzenli olarak camilerde açılan kurslara katılarak Kuran-ı Kerim okumasını öğrenen öğrencileri ödüllendirmek amacıyla misafir eden Taylan, "Çocuklarımızın dinimizi ve yüce kitabımızı öğrenmeleri ve anlamaları için her şeyi yapmalıyız." dedi.



Bir gün boyunca Adalet Parkı'nda hoşça vakit geçiren öğrencilere Dazkırı Belediyesi çeşitli ikramlarda bulundu.

Kaynak: AA