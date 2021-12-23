Kur'an kursu öğrencileri Afrika'da su kuyusu için bağış kampanyası düzenledi

GİRESUN (AA) - Giresun Espiye ilçesinde kız Kur'an kur Su öğrencileri düzenledikleri kampanya kapsamında topladıkları 9 bin 500 lirayı Afrika'da su kuyusu açılmasına destek amacıyla Türk Diyanet Vakfı'na bağışladı.

Espiye Müftüsü Yavuz Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cibril Mahallesi Kız Kur'an Kursu'nda öğrencilerin Türkiye Diyanet Vakfı'nın "Bir Damla Hayat" sloganıyla sürdürdüğü su kuyusu çalışmalarına destek amacıyla bağış kampanyası düzenlediklerini belirtti.

Koçak, 9 bin 500 lira toplandığını, öğrencileri duyarlılıklarından dolayı tebrik ederek, "Kur'an kursu öğrencileri, eğitiminin yanı sıra yaşadıkları dünyaya karşı kendilerini sorumlu hissedip kayıtsız kalmayarak gösterdiği bu duyarlılık, geleceğimizin emin ellerde olduğunun işaretidir." dedi.

AA / Fikret Bıyık - Son Dakika Haberleri

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