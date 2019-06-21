Kur'an kursu eğitim programının durdurulması davasına tepki

Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı Ali Yıldız, Eğitim-İş Sendikasının, 4-6 yaş grubu çocukların Kur'an kursu eğitim programının yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay'a dava açtığını belirterek "Mezkur sendika, taşıdığı 28 Şubat zihniyetiyle gerçekleri saptırmakta, hakikati çarpıtmakta, kamuoyunu yanıltmaktadır." dedi.

Yıldız, Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, 4-6 yaş grubundaki çocukların Kur'an kursuna alınmasının engellenmesi için Danıştay'a açılan davaya tepki gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen programın, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında 2013 yılında başladığını ve denetime açık şekilde devam ettiğini anlatan Yıldız, "Çarpıtma iddialarla yargıya taşınan söz konusu program, değerler eğitimi ile ilgili veli talebini karşılamak üzere hazırlanmıştır. Eğitim-İş Sendikası, eğitim programının yürütmesinin durdurulması için Danıştaya dava açmış, bunu da laik, bilimsel, demokratik ve kamusal eğitim mücadelesi olarak pazarlamaya çalışmıştır. Mezkur sendika, taşıdığı 28 Şubat artığı zihniyetle gerçekleri saptırmakta, hakikati çarpıtmakta, kamuoyunu yanıltmaktadır." diye konuştu.

Kamuoyunun davadan haberdar olmadığını öne süren Yıldız, şunları kaydetti:

"Diyanet-Sen olarak, inancımız ve medeniyet değerlerimizi öğrenme ve öğretme azmini ifade eden söz konusu eğitimleri çok önemli görüyor ve destekliyoruz. Diyanet kurumunu ve Diyanet çalışanlarını töhmet altında bırakan, her fırsatta saldırganca tutum takınan ve buna 'sendikacılık faaliyeti' diyen mezkur sendikanın yargıya taşıdığı söz konusu Kur'an kursu programını hem Anayasa hem yasalara hem de temel insan haklarına uygun, toplumsal bir talebin karşılanması olarak uygulandığı için meşru, inancını bilen, medeniyet değerlerini tanıyan ve taşıyan nesillerin yetişmesi için de elzem görüyoruz. Bu konuda meydanı fosilleşmiş pozitivist aydınlanmacı kafaya bırakmayacağımızın da bilinmesini istiyoruz."

Basın açıklamasının ardından bir süre önce vefat eden Mısır'ın demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için dua edildi.

Kaynak: AA