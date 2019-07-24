Kur'an kurslarındaki çocuklara sağlıklı yaşam eğitimi

Kadirli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçedeki yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilere yönelik "Sağlıklı Nesiller" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Kur'an kurslarına giden sağlık görevlileri, çocuklara sağlıklı beslenme, spor, kişisel hijyen ile ağız ve diş sağlığı konularında eğitim verildi. Öğrencilere ayrıca omurga sağlığı, sigara, alkol ve uyuşturucu bağımlığı, akran zorbalığı ve teknolojik aletlerin doğru kullanılması hakkında da bilgiler verildi.

Uzman Klinik Psikolog Fatih Kirişçi, proje kapsamında sağlıklı beslenme ve hareketli yaşama teşviki, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı konularında bilgilendirilmesi ile çocuk ve gençlere yönelik sağlıklı yaşamın teşviki konularında farkındalığın arttırılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Kursa katılan öğrencilerden Ayşe Melis Cankurt ise, sağlık müdürlüğü görevlilerinin kendi sağlıkları açısından önemli bilgiler verdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA