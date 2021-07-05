Kur'an kurslarında yüz yüze eğitim başladı

Kur'an kurslarında yüz yüze eğitime başlandı.

Kur'an kurslarında yüz yüze eğitime başlandı.

Geçen yıl salgın nedeniyle eğitimler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Diyanet TV üzerinden, uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilen eğitimler normale döndü

Normalleşme süreci kapsamında Kur'an kursları yaz dönemi eğitimleri bugün itibarıyla salgın tedbirlerine uyularak başlatıldı.

Tekirdağ Müftüsü İsmail İpek, Osmanlı Can Camisi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, camilerin yeniden çocuklarla şenlendiğini söyledi.

İpek, kursların yeniden yüz yüze eğitime başlamasının sevindirici olduğunu ifade ederek, "En hayırlı mekanlar camilerdir. Çocuklarımızın bu en hayırlı yerde yaz tatilinde en temel bilgileri, Müslümanlara lazım olan bilgileri öğrenmeleri için bu kurslar çok önemli. Bu fırsatı çocuklarımız en güzel şekilde değerlendirmelidir. Camilerde öğrenilen temel bilgiler hiç unutulmuyor. Burada çocuklar namaz kılmayı, abdest almayı, Kur'an okumayı öğrenecek. Vatan sevgisini, bayrak sevgisini, dürüstlüğü, temizliği, insanları, hayvanları sevmeyi, iyi bir mümin olmayı öğrenecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından camiye gelen çocuklara çikolata ve balon hediye edildi. Ardından eğitimlere başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman