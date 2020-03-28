Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime verilen ara uzatıldı DİYANET İşleri Başkanlığı, Kur'an Kursları Dini Yüksek İhtisas ve Hizmet İçi Eğitim Merkezleri'ndeki eğitimlere, 29 Mart'a kadar verdiği arayı, 3 Mayıs'a kadar uzattı.

DİYANET İşleri Başkanlığı, Kur'an Kursları Dini Yüksek İhtisas ve Hizmet İçi Eğitim Merkezleri'ndeki eğitimlere, 29 Mart'a kadar verdiği arayı, 3 Mayıs'a kadar uzattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın imzasıyla müftülüklere ve eğitim merkezlerine yazı gönderildiği bildirildi. Yazı ile Dini Yüksek İhtisas Merkezleri'ndeki hizmet içi eğitim ihtisas kursu, hazırlık ve ihtisas dönemlerindeki eğitimin, 30 Mart- 3 Mayıs 2020 tarihleri arasında eğitim merkezlerinin koordinasyonunda uzaktan eğitim yoluyla, dijital uygulamalar üzerinden yapılmasının istenildiği kaydedildiAyrıca hafızlık yapan öğrencilerden temel öğretim, hafızlık eğitimi, hafızlık tekrar ve talim bölümlerine kayıtlı olanların eğitimleri de bu tarihler arasında uzaktan eğitim yoluyla dijital uygulamalar üzerinden yapılacak. İhtiyaç odaklı ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında ise öğrencilerin süreçten kopmaması için rehberlik çalışmaları yapılacak.

Kaynak: DHA