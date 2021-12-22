KUR'AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI
2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Van İlinde Yapılan "Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması"nda İl İkincisi olan Özalp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Zeliha DİNLER öğrencimizi kutlar başarılarının devamını dileriz.
ÖZALP, VAN (Habermetre) - 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Van İlinde Yapılan "Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması"nda İl İkincisi olan Özalp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Zeliha DİNLER öğrencimizi kutlar başarılarının devamını dileriz.
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