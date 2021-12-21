GENÇ BİLALLER EZAN OKUMA YARIŞMASI
2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Van İlinde Yapılan "Genç Billaler Ezan Okuma Yarışması"nda İl İkincisi olan Özalp Anadolu İmam Hatip Lisesi 12/A Sınıfından Fetullah AYYILDIZ öğrencimizi kutlar başarılarının devamını dileriz.
ÖZALP, VAN (Habermetre) - 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Van İlinde Yapılan "Genç Billaler Ezan Okuma Yarışması"nda İl İkincisi olan Özalp Anadolu İmam Hatip Lisesi 12/A Sınıfından Fetullah AYYILDIZ öğrencimizi kutlar başarılarının devamını dileriz.
Habermetre - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet