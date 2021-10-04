Kur'an-ı Kerim ziyafeti yapılarak Mevlid-i Şerif okundu - Haberler
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Kur'an-ı Kerim ziyafeti yapılarak Mevlid-i Şerif okundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kur'an-ı Kerim ziyafeti yapılarak Mevlid-i Şerif okundu

Bilecik'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Kur'an-ı Kerim ziyafeti yapılarak Mevlid-i Şerif okundu.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Kur'an-ı Kerim ziyafeti yapılarak Mevlid-i Şerif okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl 1-7 Ekim tarihlerinde kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri bu yıl 'Cami, Din Görevlileri ve Vefa' temasıyla başladı. Bu kapsamda merkez Kayıboyu Camii'nde Kur'an-ı Kerim ziyafeti yapıldı. Ardından merkez Şerifpaşa Camii'nde Mevlid-i Şerif okunarak dini mübin-i İslam'a hizmet etme gayesiyle ömrünü camilere adamış vefat eden din görevlilerinin ruhaniyetine hediye edildi.

Tüm programlar maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilerek gerçekleştirildi. - BİLECİK

Kur'an-ı Kerim ziyafeti yapılarak Mevlid-i Şerif okundu

Kur'an-ı Kerim ziyafeti yapılarak Mevlid-i Şerif okundu

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