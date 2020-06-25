Kur'an-ı Kerim yakarak gündeme gelen Danimarkalı parti lideri Paludan'a 3 ay hapis cezası
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Kur'an-ı Kerim yakarak gündeme gelen Danimarkalı parti lideri Paludan'a 3 ay hapis cezası

Danimarka'da, Kur'an-ı Kerim yakarak ve İslam düşmanlığı yaparak parlamentoya girmeye çalışan Stram Kurs (Sert Çizgi) Partisi lideri Rasmus Paludan 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kur'an-ı Kerim yakarak gündeme gelen Danimarkalı parti lideri Paludan'a 3 ay hapis cezası
25.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:16

Danimarka'da, Kur'an-ı Kerim yakarak ve İslam düşmanlığı yaparak parlamentoya girmeye çalışan Stram Kurs (Sert Çizgi) Partisi lideri Rasmus Paludan 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Naestved Bölge Mahkemesinde görülen ve Paludan'ın, aralarında ırkçılık, hakaret ve tehlikeli araç kullanmanın da yer aldığı 14 ayrı suçtan yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.

Mahkeme, yargılandığı 14 suçtan suçlu bulduğu Paludan'a 3 ay hapis ve 3 yıl avukatlıktan men cezası verdi.

Öte yandan Paludan'ın ehliyetine 1 yıl el konulmasına hükmeden mahkeme, hakaret ettiği kişiye 30 bin kron (yaklaşık 30 bin Türk lirası) tazminat ödemesini de kararlaştırdı.

Paludan'a 8 bin 500 kron (yaklaşık 8 bin 500 Türk lirası) adli para cezası veren mahkeme, sanığın 3 aylık hapis cezasından 2 aylık kısmına ilişkin hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verdi.

Bu çerçevede 1 ay hapis yatacak Paludan, 2 yıl boyunca herhangi bir suç işlemediği takdirde kendisi hakkındaki hüküm ortadan kaldırılacak.

Rasmus Paludan

Hukuk Fakültesi mezunu olan ve parti kurmadan önce avukat olarak çalışan Paludan, 2017'de kurduğu Stram Kurs (Sert Çizgi) adlı partiyle, Danimarka'da yaşayan Müslümanlara yönelik ırkçı ve İslamofobik söylemlerle parlamento seçimlerine katılmıştı.

Kur'an-ı Kerim yakarak gündemde kalan Paludan, 2019'da yapılan parlamento seçimlerinde aldığı yüzde 1,79 oyla yüzde 2 barajını aşamayarak, parlamentoda temsil edilme hakkı elde edememişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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