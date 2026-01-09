Kur'an okumayı öğrenen kadınlar için program yapıldı

Afyonkarahisar'da Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen kadınlar için program gerçekleştirildi.

İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak, Kırklar Kur'an Kursu'nda Kur'an-ı Kerim okumaya geçen 10 kursiyer için düzenlenen programa katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen programda Anatoprak, aile içi nezaketli iletişimin önemi üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. Kadın kursiyerlerin ilgiyle takip ettiği program yapılan dua ve iyi dileklerle sona erdi. - AFYONKARAHİSAR