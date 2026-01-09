Haberler

Kur'an okumayı öğrenen kadınlar için program yapıldı

Kur'an okumayı öğrenen kadınlar için program yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da Kırklar Kur'an Kursu'nda, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendikleri için 10 kadın kursiyer için özel bir program düzenlendi. İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak'ın katıldığı programda aile içi iletişimin önemi vurgulandı.

Afyonkarahisar'da Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen kadınlar için program gerçekleştirildi.

İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak, Kırklar Kur'an Kursu'nda Kur'an-ı Kerim okumaya geçen 10 kursiyer için düzenlenen programa katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen programda Anatoprak, aile içi nezaketli iletişimin önemi üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. Kadın kursiyerlerin ilgiyle takip ettiği program yapılan dua ve iyi dileklerle sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En düşük emekli maaşı için çalışma tamamlandı! İşte kulislere yansıyan rakam

Emekli maaşı çalışması tamamlandı! İşte masadaki yeni rakam
250'den fazla şubesi var! Konkordato ilan eden döner zinciri hakkında yeni gelişme

Konkordato ilan eden dev döner zinciriyle ilgili yeni gelişme
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf

İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
En düşük emekli maaşı için çalışma tamamlandı! İşte kulislere yansıyan rakam

Emekli maaşı çalışması tamamlandı! İşte masadaki yeni rakam
'Veliaht prense' Trump'tan soğuk duş: Görüşmeyi düşünmüyorum

Veliaht prense Trump'tan soğuk duş! Video izlenince havaya girmişti
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme

Dev derbi öncesi korkutan gelişme