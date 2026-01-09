Haberler

Kur'an okumayı öğrenen kadınlar için program yapıldı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da Kırklar Kur'an Kursu'nda, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendikleri için 10 kadın kursiyer için özel bir program düzenlendi. İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak'ın katıldığı programda aile içi iletişimin önemi vurgulandı.

İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak, Kırklar Kur'an Kursu'nda Kur'an-ı Kerim okumaya geçen 10 kursiyer için düzenlenen programa katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen programda Anatoprak, aile içi nezaketli iletişimin önemi üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. Kadın kursiyerlerin ilgiyle takip ettiği program yapılan dua ve iyi dileklerle sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

