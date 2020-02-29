Kur'an-ı Kerim öğrenmek için kursa giden ressam, kursiyerlere hat öğretiyor

29.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:42

Muğla'da yaşayan ressam Ali Rıza Başarır, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek üzere gittiği kurstaki öğrencilere resim yapmayı ve hat sanatını öğretmenin mutluluğunu yaşıyor.

Küçük yaşlarda ilgilenmeye başladığı resim sanatında kendisini geliştiren 68 yaşındaki Başarır, 2000 yılında emekli olduktan sonra Seydikemer ilçesine yerleşti.

Çalışmalarıyla çok sayıda resim ve heykel sergisi açan Ali Rıza Başarır, 1 yıl önce de hayatında hep eksikliğini hissettiğini belirttiği Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye karar verdi.

Merkez Erkek Kur'an Kursu'nda ders almaya başlayan Başarır'a, yatılı hafızlık öğrencileri de destek oldu. Başarır da sanatıyla öğrencilere katkı sağlamak istedi. Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenen ressam, haftanın 3 günü öğrencilere bilgilerini aktarıyor ve hat sanatı öğretiyor.

Ali Rıza Başarır, ilerleyen yaşına rağmen Kur'an-ı Kerim okumanın huzurunu, bilgilerini öğrencilere aktarmanın mutluluğunu yaşıyor. Başarır ve öğrencilerin kurs binasının koridoruna yaptıkları resimler de görenlerin beğenisini topluyor.

Öğrenmek ve öğretmekten dolayı herkes memnun

Başarır, AA muhabirine, Kur'an-ı Kerim öğrenmek için geç kaldığını, buna rağmen azimle çalışarak amacına ulaştığını söyledi.

Resim ve hat sanatı konusunda tecrübelerini paylaştığı öğrencilerle keyifli vakit geçirdiklerini vurgulayan Ali Rıza Başarır, "Kursun duvarlarını da öğrencilerle boyuyoruz. 2 aydır bir çalışma yürütüyoruz. Onlar bana Kur'an-ı Kerim öğretiyor, ben de onlara hat sanatı ve resim yapmayı öğretiyorum. Mutluyum, hiç değilse yaptığım hizmet hayır oluyor." dedi.

- Veliler çalışmaları beğendi

Kur'an kursu yöneticisi Muzaffer Karadeniz ise Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyen herkes için eğitim programları olduğunu dile getirdi.

Ali Rıza Başarır'ın azimli bir kursiyer, iyi bir eğitici olduğunu aktaran Karadeniz, "Biz de sosyal öğrenciler için değişik aktiviteler arıyoruz. Öğrencileri futbol, voleybol gibi farklı sportif aktivitelerle buluşturuyoruz. Hat çalışmasıyla da Ali Rıza abi bize faydalı oldu. Öğrenci velileri çalışmaları görünce takdir ettiler. Çok beğendiklerini iletiyorlar. Çok olumlu tepkiler alıyoruz. Süsleme sanatını biz de ilk kez görmüş olduk." diye konuştu.

Kursta yatılı kalan 22 yaşındaki hafız Mehmet Çavır da sanatla uğraşmanın kendilerine keyif verdiğini ifade etti.

Yakın zamanda sergi açmayı düşündüklerine değinen Çavır, Ali Rıza Başarır ile kişinin istedikten sonra her şeyi yapabileceğini gördüklerini kaydetti.

Kursta kalan 15 yaşındaki Naim Emre Bulut ise yapamayacağını düşündüğü, ilk kez ilgilendiği hat sanatını öğrendiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA