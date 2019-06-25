Kur'an-ı Kerim öğrenen çocuklara ücretsiz tıraş

Kahramanmaraş'ta berber Ahmet Demir, yaz Kur'an kurslarında eğitim gören çocukları ücretsiz tıraş ediyor.

Dulkadiroğlu ilçesi tarihi kapalı çarşıda berberlik yapan Ahmet Demir, Sarayaltı Camii'nde açılan Kur'an kursuna giden öğrencilerin 10'ar kişilik gruplar halinde saç tıraşlarını yapıyor.

Öğrencilere yönelik bu hizmetinden dolayı berber Ahmet Demlir'e teşekkür eden Sarayaltı Cami İmam Hatibi Sadık Kumru, "Yaz Kur'an kurslarımız başladı ve kurslarımız devam ederken, çarşımızda berber kardeşlerimizden birisi bu öğrencilerimizi tıraş ediyor. Bu güzel bir davranış ve bu davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Camide eğitim alan çocukların tıraşını yaptığını söyleyen berber Ahmet Demir ise, "Malum yaz başladı ve okullar tatil oldu. Camilerde ise Kur'an kursları açıldı ve camilerimiz şenlendi. Biz de hocamız ve çocuklarımıza elimizden geldiği kadar yararımız olsun dedik. Çorbaya tuzumuz olsun dedik. Hocamız camiden öğrencileri 5'er 10'ar gönderiyor ve daha güzel oluyor. Buraya gelen çocuklarımız hem eğleniyor, hem de tıraş oluyor. Çocuklarımızı özel çocuk salonumuzda tıraş ediyoruz. Amacımız çocuklar Kur'an öğrensin ve buraya gelip tıraş olup sevinsinler" diye konuştu.

Eyüp Ömer Biber isimli bir çocuk ise, "Biz Sarayaltı Camii'nden geldik ve Ahmet ustaya çok teşekkür ediyoruz. Bizi tıraş ediyor ve güzel bir duygu. Ben Kur'an kursuna gittiğim için buraya gelip tıraş olma gibi bir şansım oldu" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA