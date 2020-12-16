Kur'an-ı Kerim mealinin yazarı Osman Zeki Soyyiğit son yolculuğuna uğurlandı
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Kur'an-ı Kerim mealinin yazarı Osman Zeki Soyyiğit son yolculuğuna uğurlandı

16.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:54

"Yüce Kur'an'ın İnsanlığa Mesajı" isimli Kur'an-ı Kerim mealinin yazarı mütefekkir Osman Zeki Soyyiğit, son yolculuğuna uğurlandı.

"Yüce Kur'an'ın İnsanlığa Mesajı" isimli Kur'an-ı Kerim mealinin yazarı mütefekkir Osman Zeki Soyyiğit, son yolculuğuna uğurlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden Soyyiğit için Zeytinburnu Kozlu gasilhanesinde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Soyyiğit, namazın ardından Topkapı Mezarlığı'na defnedildi.

Osman Zeki Soyyiğit

Trabzon'da (Araklı/Yeşilköy) 1934'de dünyaya gelen Soyyiğit, hafızlık eğitimini, 9 yaşında bitirdi ve icazetini aldı. Halep'e giden Soyyiğit, Ulum-u Şeriyye Medresesi'ne kaydoldu ve daha sonra Şam'a geçip aynı isimli başka bir okuldan mezuniyetini alarak 1956 yılında İlahiyat Fakültesi'ne girme hakkı kazandı.

Üniversiteye devam ederken bir yandan da köy öğretmenliği yapan Soyyiğit, yine aynı dönemde Şam Radyosu'nun Türkçe yayın servisinde çalıştı.

1966 yılının sonlarında Türkiye'ye dönen Soyyiğit, askerliğini yaptıktan sonra Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde çalışmaya başladı. Bir yandan da yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Osman Zeki Soyyiğit, 1993 senesinde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.

2012'de, 12 yılda hazırlanan "Yüce Kur'an'ın İnsanlığa Mesajı" isimli Kur'an-ı Kerim mealini yazan Osman Zeki Soyyiğit, 10 yıldır üzerine çalıştığı Kur'an-ı Kerim tefsirini tamamlayamadan hayata veda etti.

Kur'an-ı Kerim mealinin yazarı Osman Zeki Soyyiğit son yolculuğuna uğurlandı
Kur'an-ı Kerim mealinin yazarı Osman Zeki Soyyiğit son yolculuğuna uğurlandı
Kur'an-ı Kerim mealinin yazarı Osman Zeki Soyyiğit son yolculuğuna uğurlandı
Kur'an-ı Kerim mealinin yazarı Osman Zeki Soyyiğit son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez

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