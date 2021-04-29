DİYARBAKIR - Kur'an-ı Kerim'in Kürtçe meali için cep telefonu uygulaması geliştirildi
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DİYARBAKIR - Kur'an-ı Kerim'in Kürtçe meali için cep telefonu uygulaması geliştirildi

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Batman'da bir grup arkadaşın girişimi sonucu Kur'an-ı Kerim'in Kürtçe meali için cep telefonu uygulaması geliştirildi.

Batman'da bir grup arkadaşın girişimi sonucu Kur'an-ı Kerim'in Kürtçe meali için cep telefonu uygulaması geliştirildi.

Batman'da yaşayan Roni Bedirhan, gazetecilere, geçen yıl bir grup arkadaşıyla ramazanda Kur'an-ı Kerim'i Kürtçe dinlemek istediklerini, bunun için yaptıkları araştırmada cep telefonlarında böyle bir uygulamanın olmadığını gördüklerini söyledi.

Yaklaşık 6 aydır bunun üzerine çalışma yürüttüklerini ifade eden Bedirhan, "Ramazanın başında 'Kürtçe Kur'an' adıyla bir mobil uygulama yaptık. Bir stüdyo kiraladık. Sesi ve Kürtçe telaffuzu iyi olan bir kişi belirledik. Arkadaşımız 3-4 ay boyunca ayet ayet Kuran'ın Kürtçe mealini okudu." dedi.

Bedirhan, İstanbul'da anlaştıkları bir firma tarafından hazırlanan uygulamanın cep telefonlarında kullanıldığını dile getirerek, "Artık isteyen herkes Kur'an-ı Kerim'in Kürtçe mealini mobil uygulama olarak telefonuna indirebilir, isterse Arapça hemen ardından da Kürtçe dinleyebilir. Aynı zamanda Kürtçe ve Arapça okuyabilir." diye konuştu.

Uygulamanın tüm cep telefonlarına uygun olduğunu anlatan Bedirhan, olumlu geri dönüşler aldıklarını aktardı.

Bedirhan, "İlerleyen süreçte diğer lehçelerde de bu uygulamayı zenginleştirmeyi düşünüyoruz. Hedef kitlemiz Kuran'ı anlamak isteyenler. En büyük amacımız bu boşluğu doldurmaktı." şeklinde konuştu.

DİYARBAKIR - Kur'an-ı Kerim'in Kürtçe meali için cep telefonu uygulaması geliştirildi
DİYARBAKIR - Kur'an-ı Kerim'in Kürtçe meali için cep telefonu uygulaması geliştirildi
DİYARBAKIR - Kur'an-ı Kerim'in Kürtçe meali için cep telefonu uygulaması geliştirildi
DİYARBAKIR - Kur'an-ı Kerim'in Kürtçe meali için cep telefonu uygulaması geliştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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