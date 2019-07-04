'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Türkiye finali Kütahya'da yapıldı

KÜTAHYA - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Erkekler Türkiye Finali' Kütahya'da yapıldı.

Ulu Camii'nde gerçekleştirilen etkinliğe, 7 bölgesinde düzenlenen yarışmalarda birinci olan öğrenciler katıldı.

Yarışmada, juri üyeleri Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Karazeybek,

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Mehmet Öztürk'ün değerlendirmeleri sonucu Doğukan Yeğin birinci, Ömer Baydar ikinci ve Mehmet Hakan Doğan üçüncü oldu.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, yarışmaya katılan öğrencileri, öğretmenleri ve ailelerini tebrik ettiğini dile getirdi.

Yarışmaya katılan öğrencilerin ödülleri Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Kütahya Valisi Ömer Toraman ve Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından takdim edildi.

Kaynak: İHA