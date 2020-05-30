Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması için başvurular 31 Mayıs'ta sona eriyor Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle, "Evimizin Neşesi Kur'an Sesi" başlığıyla düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına başvurular 31 Mayıs Pazar günü sona eriyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle, "Evimizin Neşesi Kur'an Sesi" başlığıyla düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına başvurular 31 Mayıs Pazar günü sona eriyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında aileleriyle birlikte evlerinde olan çocuk ve gençlerin vakitlerini manevi bir iklim içerisinde daha verimli geçirmelerinin hedeflendiği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasının 5 Mayıs'ta başlayan başvuru tarihi 31 Mayıs Pazar günü sona erecek. 10-13 yaş arası kız çocukları, 10-13 yaş arası erkek çocuklar ve 14-18 yaş arası erkek çocuklar olmak üzere üç kategoride düzenlenen yarışmaya, ebeveynler çocukları adına ' www.tdvmedya.com ' internet sitesi üzerinden online olarak başvuruda bulunabilecek.

Başvuru tarihinin ardından tüm yarışmacılara ait video kayıtları, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeleri'nden oluşan jüri tarafından değerlendirilerek puan verilecek. Yarışmada dereceye girenler 'www.tdvmedya.com' internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Yarışma sonunda birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin ve üçüncüye 5 bin TL para ödülü, dereceye giremeyen 9 finaliste ise birer cumhuriyet altını verilecek. Ayrıca yarı finale kalan 60 yarışmacıya kitap seti hediye edilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA