Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması bölge finali Diyarbakır'da yapıldı

DİYARBAKIR - Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali Diyarbakır'da yapıldı.

Din Görevlileri Arası Kur'an'ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali tarihi Ulu Cami'de yapıldı. Bölge finaline, Diyarbakır, Gaziantep, Elazığ, Batman, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Mardin il birincileri katıldı. Yarışma ile ilgili açıklamalarda bulunan Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, 2018 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Kur'an'ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasına ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Kur'an kursu hocalarının, Kur'an'ı Kerim'i güzel okuma, hafızlık yarışmaları, hutbe yazma, şiir yazma gibi projelerini sunduğunu belirten Karabayır, bu yarışmaların önce kendi illerinde daha sonra il birincilerinin ise bölgelere gönderildiğini kaydetti. Diyarbakır'da yaptıkları Kur'an'ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışmasının 8 ilin katılımıyla gerçekleştiğine dikkat çeken Karabayır, "Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Batman, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Mardin illerinde Kur'an'ı Kerim-i güzel okuyup birinci olmuş kardeşlerimiz bugün buradalar. Burada da yarışacaklar. Burada birinci olacak kardeşimiz eylül ayında Kahramanmaraş'ta yapılacak Türkiye finaline katılacak. Orada birinci olan kardeşimiz camiler ve din görevlileri haftasında düzenlenen merasimle taltif edilecek" dedi.

Yarışmada, Elazığ'dan Cabir Karataş birinci, Batman'dan Havzullah Kavak ikinci ve Diyarbakır'dan İsrafil Uluş üçüncü oldu.