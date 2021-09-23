Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma bölge şampiyonu öğrenci, Yozgat'ı temsil edecek - Haberler
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Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma bölge şampiyonu öğrenci, Yozgat'ı temsil edecek

AA / Şahin Özmen - Haberler | Güncel
Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma bölge şampiyonu öğrenci, Yozgat'ı temsil edecek

Bolu'da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında bölge birincisi olan, Sorgun Şehit Mücahit Erbaş İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahmet Yazar, İstanbul'da yapılacak finallerde Yozgat'ı temsil edecek.

SORGUN, YOZGAT (AA) - Bolu'da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında bölge birincisi olan, Sorgun Şehit Mücahit Erbaş İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahmet Yazar, İstanbul'da yapılacak finallerde Yozgat'ı temsil edecek.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, AA muhabirine, Ahmet Yazar'ın Bolu'daki yarışmada rakiplerini geçerek birinci olmasının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Öcal, Şehit Mücahit Erbaş İmam Hatip Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Yazar'dan İstanbul'da yapılacak finallerde daha büyük başarı beklediklerini ifade ederek, "Hafızlık eğitimi alan öğrencimiz, 26 Eylül Pazar günü İstanbul Ayasofya Camiinde yapılacak olan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında ilimizi temsil edecek. Bizler öğrencimizin buradaki yarışmada da ilimize birincilik getireceğine inanıyoruz. Kendisine başarılar diliyoruz." dedi.

AA / Şahin Özmen - Son Dakika Haberleri
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