Kur'an-ı Kerim'i Gönül Gözüyle Okuyorlar

UĞUR SUBAŞI - Sakarya'da, Braille alfabesini kullanarak Kuran-ı Kerim'i ezberleyen 17 görme engelli öğrenci, derslerinin yanı sıra sosyal alanda katıldıkları birçok faaliyette gösterdikleri azimle engelli bireylerin hayata katılımının güzel örneğini sergiliyor.

Anadolu Engelliler Birliği Derneğinin görme engeli 17 öğrencisi, Sakarya Özel Diriliş Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'nda iki hafta sürecek hafızlık kampında, Braille alfabesi ile Kur'an'ı ezberleme çalışıyor.

Derslerinin dışında goalball ve futsak gibi sportif aktivitelere de katılan öğrenciler, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret edip, sosyal kültürel etkinliklere katılıyor.

Öğrenciler, en önemli yetilerden biri olan görme duyusunda akranlarına nazaran dezavantajlı gözükse de azimle başladıkları Kur'an ezberinde başarı sağlamaları ve yetkililer eşliğinde sosyal faaliyetlere katılmaları, engelli gençlere örnek oluyor.

"Toplumda var olduklarını hissetmeleri açısından verimli bir kamp"

Anadolu Engelliler Birliği İstanbul Şube Başkanı Hasan Çatalbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerle her yıl düzenledikleri yaz eğitim ve kültür kampını Sakarya'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu tür aktivitelerin çocukların gelişimine katkı sağladığını ifade eden Çatalbaş, "Amacımız, çocukların manevi boşluğunu doldurmak, bilgilerini tazelemek ve kaynaşmalarını sağlamak, kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunmak. Çocuklarımızın topluma adaptasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Toplumunda, bu gençlerimizin farkında olmasını sağlayabilmek. Bu konuda Sakarya'daki bu kampımız çok verimli geçiyor. Toplumda da insanların bize karşı bakışları çok olumlu. Çocuklarımızın toplumun içerisinde var olduklarını hissedebilmeleri ve kendilerini ifade edebilmeleri açısından çok verimli bir kamp geçiyor." diye konuştu.

Çatalbaş, kampta bulunan 17 öğrencinin seviyelerine göre sınıflara ayrılarak, hocalar tarafından gerekli eğitimlerin verildiğini belirtti.

Kampta, Kur'an-ı Kerim eğitimi dışında da birçok faaliyet yaptıklarını aktaran Çatalbaş, şöyle konuştu:

"Sabah 09.00 - 13.00 arası derslerimiz devam ediyor. Bu dersler arasında İl Müftülüğü'nün gönderdiği hatipler çocuklarımıza sohbette bulunuyor. Derslerden sonra öğrencilerimiz spor salonunda goalball veya futsal oynuyorlar. Kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaretlerimiz oluyor. Çeşitli aktivite ve faaliyetlerle günümüzü tamamlıyoruz. Yurdun çeşitli illerinden lise ve üniversiteli görme engelli kardeşlerimiz bu kampa katılıyor. Çocuklarımızın aileleri de bu kamptan ötürü mutlu. Çocuklarının nasıl bir ortamda olduğunu bildikleri için aileler memnun."

Anadolu Engelliler Birliği İstanbul Şubesi Eğitim Sekreteri Mustafa Göz de öğrencilerin körler okulundan kabartmalı yazı temel eğitimini aldığını söyledi.

Çocukların durumlarına göre eğitim verdiklerini dile getiren Göz, "Hafızlık çalışması yapıp bu eğitimi yarıda bırakmış kardeşlerimize de buradaki hafız kardeşlerimizle onları motive ederek onların hafızlığa dönüşünü planlıyoruz. Bir ekip halinde buradayız. Temel amacımız buradaki çocuklarımızın kaybettikleri motivasyonu tekrar yakalamasını ve daha başarılı olmalarını sağlamak. Burada sıfırdan Kur'an eğitimi verirken çocukların kabartma yazı bilme hususunda hiç zorlanmıyoruz." ifadesini kullandı.

"Kampta kendimizi geliştiriyoruz, mutluyuz"

Görme engelli öğrencilerden Muhammed Taha Türk de kampta oldukça güzel vakit geçirdiklerini ve kampın kendisine çok fayda sağladığını söyledi.

Kampta sadece Kur'an öğrenmediklerini, sosyal aktiviteler de yaptıklarını anlatan Türk, piknik, spor ve yemek etkinliklerinin kampı daha güzel ve renkli hale getirdiğini ifade etti.

Öğrencilerden Mehmet Çetinkaya da kendisinin hafızlık öğrencisi olduğunu kampta güzel faaliyetlerin yapıldığını aktardı.

Kampta eksiklerini tamamladıklarını ve hafızlık yolunda ilerlediğini kaydeden Çetinkaya, "Birçok etkinliğe katılıyoruz, görme engellilerin yaptığı spor dallarıyla da vakit geçiriyoruz." dedi.

Kampa Kur'an öğrenmek için geldiğini belirten Serdar Karan da kursta hoca ve arkadaşlarının kendisini motive ettiğini ve her sabah kahvaltıda müzik dinleyip eğlendiklerini ve toplumda değer kazandıklarını söyledi.