Kur'an-ı Kerim hafızlığını tamamlayan down sendromlu Ürdünlü Ravan: "Kur'an benim hayatım"
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Kur'an-ı Kerim hafızlığını tamamlayan down sendromlu Ürdünlü Ravan: "Kur'an benim hayatım"

Kur'an-ı Kerim hafızlığını tamamlayan down sendromlu Ürdünlü Ravan: 'Kur'an benim hayatım'
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Kur'an-ı Kerim hafızlığını tamamlayan down sendromlu Ürdünlü Ravan Diveyk, Kuran'ı Kerim'i canı gönülden ezberlediğini belirterek, "Kur'an benim hayatım, dünyam." dedi.

Kur'an-ı Kerim hafızlığını tamamlayan down sendromlu Ürdünlü Ravan Diveyk, Kuran'ı Kerim'i canı gönülden ezberlediğini belirterek, "Kur'an benim hayatım, dünyam." dedi.

Ürdün'ün başkenti Amman'da ikamet eden 26 yaşındaki genç kız, down sendromlu olmasına rağmen tecvit kurallarını harfiyen uygulayarak yaptığı hafızlığını başarıyla tamamladı.

Ravan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalbine Kuran'ı Kerim sevgisini yerleştiren ve 7 yıl süren hafızlık sürecinde en büyük destekçisi olan annesine teşekkür ederek, "Kuran'ı Kerim'i canı gönülden ezberledim, Kur'an benim hayatım, dünyam. Günde 3 kere Kuran'ı Kerim okuyorum ve ömrüm boyunca okuyacağım." dedi.

Ravan'a en büyük desteği veren annesi Avatif Cabir de kızının eğitimi ve gelişimi için elinden gelen ne varsa yaptığını ve onunla yakından ilgilendiğini söyledi.

Cabir, "Benim 4 kızım bir oğlum vardı. Oğlum ısrarla kardeşi olmasını istiyordu, biz de rahmetli eşimle bir çocuk daha istedik ve Rabbim bize Ravan'ı bahşetti. Kızım bize Allah'tan bir hediye. Onunla gurur duyuyorum. Onun Kur'an'ı ezberleyebilmesi Rabbimden bir lütuf. Cennetim benim yanı başımda. Öbür dünyada inşallah o bana şeref tacını giydirecek." ifadelerini kullandı.

Ravan doğduğunda down sendromlu olduğunu anlayınca her anne gibi kendisinin de kalbini bir hüzün kapladığını ifade eden Cabir, "Ama onu çok sevdik. Kızıma Kur'an-ı Kerim okumayı öğretmek üzere söz verdiğim Rabbim beni onun hafızlığıyla onurlandırdı." diye konuştu.

Anne Cabir, Ravan'ın küçükken çok zeki olduğunu fark ettiğini ve kısa süreleri ezberlemeye başladığını belirterek, "Çok hızlı bir şekilde ezber yapıyordu. Altı yaşında gittiği okulda kendini hemen fark ettirdi." diyerek, kızının başarısını dile getirdi.

Ravan'ın 7. sınıfa kadar eğitimine devam ettiğini ama sonra okula devam etmek istemediğini belirten Cabir, "Biz de kararına saygı duyduk. Ezber yapmayı sevdiği için Ravan'ı bir Kur'an okuluna kaydettirdim ve bir gün öğretmeni Ravan'ın Kur'an-ı Kerim'in birinci cüzünü ezberlediğini söylediğinde çok şaşırdım." dedi.

Anne Cabir, kızının hafızlık serüvenini ise şu sözlerle anlattı:

"Ravan yazarak ezber yaptı. Önce yazıyor sonra ezberliyordu. Bu şekilde bir buçuk yıl içerisinde Bakara suresini ezberledi ve girdiği sınavda tam not aldı. Toplamda 7 yıl süren hafızlığını geçen ay tamamladı. Hep 'anne ben de gelinlik giymek istiyorum' derdi. Bakara süresini ezberlediğinde kızıma tören yaptık ve bu hayalini de gerçekleştirdik. Hamdolsun güzel ve fasih bir konuşma yeteneğine ve iyi bir zekaya sahip. Bu meziyetleri hafızlık yaparken kızıma kolaylık sağladı. Ravan şimdi hafızlık tespit sınavlarına hazırlanıyor. "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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Kur'an-ı Kerim hafızlığını tamamlayan down sendromlu Ürdünlü Ravan: "Kur'an benim hayatım" - Haberler
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