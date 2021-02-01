Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunmak caiz midir? Diyanet fetvaları!
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Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunmak caiz midir? Diyanet fetvaları!

01.02.2021 11:25 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:28
Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunmak caiz midir? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunmak caiz midir? konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunmak caiz midir?

Dini konularda araştırma yapanlarKur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunmak caiz midir? konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıylaKur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunmak caiz midir? konusunda fetva yayınladı. Peki,Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunmak caiz midir? İşte, detaylar

KUR'AN-I KERİM'E ABDESTSİZ DOKUNMAK CAİZ MİDİR?

Kur'an-ı Kerim'in, ezberden abdestsiz okunabileceği konusunda bir ihtilaf yoktur. Bununla beraber, Allah kelamı olduğundan, ezberden okunduğunda da abdestli olunması, bazı âlimler tarafından tavsiye edilmiştir (Nevevî, el-Mecmû', II, 69). Ancak, Kur'an'a abdestsiz olarak dokunulamayacağı ve Kur'an'ın abdestsiz taşınamayacağı konusunda mezhepler ittifak etmiştir (Bkz. Merğinânî, el-Hidâye, I, 33; Nevevî, el-Mecmû', II, 65; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 108). İbn Kudâme bu konuda Dâvud ez-Zâhirî'den başka muhalif olanın bilinmediğini ifade etmektedir (İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 108). Bu görüşün delili "Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir" (Vâkı'a, 65/79) âyetiyle beraber, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Amr b. Hazm'a gönderdiği mektupta yer alan "Kur'an'a ancak temiz olan dokunsun" (Muvatta, Kur'an, 1) hadis-i şerifidir.

Yukarıda verilen deliller çerçevesinde ilk dönemden itibaren Kur'an'a abdestsiz olarak dokunulamayacağı konusunda ümmet arasında ortak bir kanaat ve bir nevi amelî sünnet oluşmuştur. Kur'an'ın Allah kelamı olmasından hareketle, abdestsiz dokunulmaması ona gösterilmesi gereken saygının bir gereği olarak görülmüştür. Bundan dolayı, Kur'an'ın abdestsiz olarak ele alınmasını ve taşınmasını, eğitim ve öğretim durumunda olduğu gibi, ancak mazeret durumlarına hasretmek gerekir.

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