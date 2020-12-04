Kur'an-ı Kerim 18. Cüz okunuşu: 18. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 18. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
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Kur'an-ı Kerim 18. Cüz okunuşu: 18. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 18. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle

04.12.2020 18:18 | Son Güncelleme: 04.12.2020 18:21
Kur'an-ı Kerim 18. Cüz okunuşu: 18. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 18. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle

Kur'an-ı Kerim'de toplamda 30 cüz vardır. Her cüzde 20 sayfa bulunmaktadır. Fakat 30. cüzde 24 sayfa bulunmaktadır. Peki 18. cüz okunuşu nasıldır? Kuran-ı Kerim on sekizinci cüz okunuşu ve meali nedir? 18. cüz oku ve dinle! 18. cüz okunuşu, Türkçe meali, Arapça yazılışı ve tefsiri nedir?

Arapça hızlı şekilde okuyamıyorum diyorsanız merak etmeyin. Diyanet'in cüz mukabelesine katılarak sesli bir şekilde Kuran-ı Kerim cüzlerini takip edebilirsiniz, mukabeleye katılabilir ve sesli dinleyebilirsiniz. Peki 18. cüz kaç sayfadır? 18. cüz okunuşu ve yazılışı nasıldır? Kur'an-ı Kerim'in 18. cüzü nasıl okunur? Tefsiri ve meali nedir?

1 CÜZ KAÇ SAYFADIR?

Cüz, Arapça'da "parça, bölüm" anlamına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de 1 cüz 20 sayfadan oluşmaktadır. Toplamda 30 cüz bulunmaktadır. 30 cüzden ilk 29 tanesi toplamda 20 sayfadır. Son cüz ise 24 sayfadır. Buna göre Kur'an-ı Kerim toplamda 604 sayfadır. Fakat bazı Kuran-ı Kerim'ler basım farklılığından dolayı 603 sayfa da olabilmektedir. Yani 1-2 sayfa oynama olabilir. Bunun sebebi ise tamamen yayınevi basım farklılığındandır.

KUR'AN-I KERİM'DE 18. CÜZ KAÇ SAYFA SÜRMEKTEDİR?

Kur'an-ı Kerim'de 18. cüz 20 sayfadır. Yalnızca 30. cüz hariç diğer hepsi 20 sayfa sürmektedir.

KUR'AN-I KERİM'DE 18. CÜZ HANGİ SAYFALAR ARASINDA YER ALMAKTADIR?

18. cüz 341-360 sayfaları arasındadır. Yani cüzün başlangıcı 341. sayfa ile başlar. 360. sayfanın sonunda on sekizinci cüz biter. 361. sayfa ise bir sonraki cüzün ilk sayfasıdır.

On sekizinci cüzün ilk sayfası : 341. sayfa

On sekizinci cüzün son sayfası : 360. sayfa

18. CÜZDE HANGİ SURELER YER ALIYOR?

Kur'an-ı Kerim'in 18. cüzünde Mü'minun Suresi, Nur Suresi ve Furkan Suresi yer almaktadır.

341-348 sayfaları arası : Mü'minun Suresi

349-358 sayfaları arası : Nur Suresi

358-360 sayfaları arası : Furkan Suresi

CÜZ BAŞLANGICINI NASIL ANLARIZ?

Her cüz başında sol tarafta Hizb işareti bulunur. İçerisinde Arapça cüz yazar. Mesela 5. cüz ise Arapça rakamlarla 5 yazar. 11. cüz başlangıcı ise Arapça sayılarla 11 yazar. Bu şekilde her 20 sayfada bir cüz Hizb işaretine bakarak da cüz başlangıcını tespit edebilirsiniz.

18. CÜZ MUKABELE DİNLE!

18. cüzü sesli bir şekilde Mukabelesini Diyanet'in resmi hesaplarından dinleyebilirsiniz.

KURANI KERİM 18. CÜZ MUKABELE SESLİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

KURAN-I KERİM 18. CÜZ ARAPÇA OKUNUŞU

Kur'an-ı Kerim 18. Cüz okunuşu: 18. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 18. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
18. cüz 1. sayfası (341. sayfa)
Kur'an-ı Kerim 18. Cüz okunuşu: 18. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 18. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
18. cüz 2. sayfası (342. sayfa)
Kur'an-ı Kerim 18. Cüz okunuşu: 18. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 18. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
18. cüz 3. sayfası (343. sayfa)
Kur'an-ı Kerim 18. Cüz okunuşu: 18. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 18. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
18. cüz 4. sayfası (344. sayfa)
Kur'an-ı Kerim 18. Cüz okunuşu: 18. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 18. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
18. cüz 5. sayfası (345. sayfa)
Kur'an-ı Kerim 18. Cüz okunuşu: 18. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 18. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
18. cüz 6. sayfası (346. sayfa)
Kur'an-ı Kerim 18. Cüz okunuşu: 18. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 18. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
18. cüz 7. sayfası (347. sayfa)
Kur'an-ı Kerim 18. Cüz okunuşu: 18. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 18. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
18. cüz 8. sayfası (348. sayfa)
Kur'an-ı Kerim 18. Cüz okunuşu: 18. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 18. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
18. cüz 9. sayfası (349. sayfa)
Kur'an-ı Kerim 18. Cüz okunuşu: 18. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 18. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
18. cüz 10. sayfası (350. sayfa)
Kur'an-ı Kerim 18. Cüz okunuşu: 18. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 18. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
18. cüz 11. sayfası (351. sayfa)
Kur'an-ı Kerim 18. Cüz okunuşu: 18. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 18. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
18. cüz 12. sayfası (352. sayfa)
Kur'an-ı Kerim 18. Cüz okunuşu: 18. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 18. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
18. cüz 13. sayfası (353. sayfa)
Kur'an-ı Kerim 18. Cüz okunuşu: 18. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 18. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
18. cüz 14. sayfası (354. sayfa)
Kur'an-ı Kerim 18. Cüz okunuşu: 18. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 18. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
18. cüz 15. sayfası (355. sayfa)
Kur'an-ı Kerim 18. Cüz okunuşu: 18. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 18. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
18. cüz 16. sayfası (356. sayfa)
Kur'an-ı Kerim 18. Cüz okunuşu: 18. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 18. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
18. cüz 17. sayfası (357. sayfa)
Kur'an-ı Kerim 18. Cüz okunuşu: 18. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 18. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
18. cüz 18. sayfası (358. sayfa)
Kur'an-ı Kerim 18. Cüz okunuşu: 18. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 18. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
18. cüz 19. sayfası (359. sayfa)
Kur'an-ı Kerim 18. Cüz okunuşu: 18. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 18. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
18. cüz 20. sayfası (360. sayfa)

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Kur'an-ı Kerim 13. Cüz okunuşu: 13. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 13. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
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