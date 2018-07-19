Kur'an Dersinden Sonra Spora Gidiyorlar

Çınar'da, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler, dersten sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tesislerinde spor yapıyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Bay, yaptığı açıklamada, yaz okulu çalışmaları kapsamında Kur'an kursuna giden öğrencileri ağırladıklarını belirtti.

Öğrencilerin hem Kur'an'ı öğrendiğini hem de spor yaptığını anlatan Bay, "Çocuklarımızın sporla tanışması, boş zamanlarını spor yaparak geçirmesi ve yazın sosyal ve sportif etkinliklere iştirak etmesi en önemli amacımızdır. Bu anlamda çalışmalarımız devam edecek. Çınar Kaymakamımız 60 çocuğa forma, şort, çorap ve spor ayakkabı desteğinde bulunurken köylerden gelen çocukların ulaşımı için destekte bulundu." ifadelerini kullandı.