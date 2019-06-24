Küpü kim kırdı?

Kağıthane Belediyesi, Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsamında ata sporlarının geçmişten geleceğe yansıtılması adına Okçuluk Müsabakası düzenlendi. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in de takip ettiği spor müsabakasında yarışmacılar, önce Geleneksel Okçuluk Sporu'nun inceliklerinin sergilendiği teatral bir gösteri sundu. Gösterilerin ardından belirli mesafelerdeki hedeflere ok atan sporcular birbirleriyle yarıştı. Hasbahçe Etkinlik Alanı'nda sergilenen yarışmanın son bölümündeyse tüm okçular içinde 10 çeyrek altının yer aldığı küpü vurmak için mücadele etti.

İlk etapta çömleği kırmakta zorlanan sporcular, turnuvanın üçüncü bölümünde mesafe kısaltılınca mücadele sonuçlandı. Yaklaşık 1 süren mücadelenin sonunda küpü isabet alıp kırmayı başaran sporcu Hakan Kasapoğlu altınların sahibi oldu.

Başkan Öztekin'in çömleğe yerleştirdiği 10 altının sahibi olan Hakan Kasapoğlu "Yaklaşık 7 sene önce okçuluk yapmaya başladım. Eğer bu spora ilgileri varsa gençlerin çok çalışmaları gerekecek. Okçuluğun bana katkısı çok fazla. Sürekli kendimi yenileyebiliyorum. Spor yapmış oluyorum ve haftada 3 gün bu sporu icra ediyorum" dedi. Kasapoğlu ödülünü Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in elinden aldı.

Ata sporlarının Kağıthane'de yaşatıldığını ifade eden Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; ''Bizler ata sporlarımızın yaşatılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Spor salonlarımızda çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren güreş ve okçuluk eğitimi veriyoruz. Hasbahçe'deyse yılın belli dönemlerinde at binme eğitimleri düzenliyoruz. Sadabad Yaz Etkinliklerimiz ile de, bu alanda yetişmiş profesyonel sporcuları destekliyoruz. Hem sporcu, hem sporsever anlamında etkinliklerimize oldukça yoğun bir katılım var. Bu da bizi mutlu ediyor. Daha çok insana ata sporlarını tanıtmak ve sevdirmek için daha çok çalışacağız.'' şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler