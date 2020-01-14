Kuponsuz tahvilin ilk ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 10.45
Hazine'nin bugün gerçekleştirdiği kuponsuz tahvilin ilk ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 10.45 olarak gerçekleşti.
Hazine'nin bugün gerçekleştirdiği kuponsuz tahvilin ilk ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 10.45 olarak gerçekleşti.
Hazine'nin Ocak ayı iç borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştirdiği değişken faizli 7 yıllık tahvilin yeniden ihracında da ortalama fiyat 102.244 lira dönemsel faiz yüzde 7.17 olarak belirlendi.Buna göre, kuponsuz tahvil ihalesinde net satış 3 milyar 587 milyon lira, nominal teklif 8 milyar 226.6 milyon lira, değişken faizli 7 yıllık tahvilde ihalede net satış 1 milyar 819.9 milyon lira, nominal teklif 3 milyar 397 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kuponsuz tahvilin ilk ihracı öncesi piyasa yapıcılara rekabetçi olmayan teklif (ROT) satışı 1 milyar 800 milyon lira, değişken faizli 7 yıllık tahvilin yeniden ihracı öncesi piyasa yapıcılara ROT satışı 1 milyar 185 milyon lira, kuponsuz tahvilde ROT teklifi 4 milyar 502.8 milyon lira, kamulara satış 450 milyon lira ve değişken faizli 7 yıllık tahvilde ROT teklifi 2 milyar 365 milyon lira, kamulara satış 450 milyon lira oldu.