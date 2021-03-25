Kupon dolandırıcılığı yapan sanığa 4 yıl 20 ay hapis ve 3 bin 200 TL para cezası
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Kupon dolandırıcılığı yapan sanığa 4 yıl 20 ay hapis ve 3 bin 200 TL para cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kupon dolandırıcılığı yapan sanığa 4 yıl 20 ay hapis ve 3 bin 200 TL para cezası

Kayseri'de maç satma bahanesiyle, bir vatandaştan bin 500 TL haksız kazanç elde eden dolandırıcıya 4 yıl 2 ay hapis ve 3 bin 200 TL idari para cezası verildi.

Kayseri'de maç satma bahanesiyle, bir vatandaştan bin 500 TL haksız kazanç elde eden dolandırıcıya 4 yıl 2 ay hapis ve 3 bin 200 TL idari para cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık G.K.(19) Mersin Adalet Sarayından Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mağdur N.Y.'de mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyetine savunmasını yapan sanık G.K., " Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben böyle bir suç işlemedim. Kimseden bu şekilde para almadım. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık G.K.'ye 'bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 3 bin 200 TL idari para cezası verilmesine hükmetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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