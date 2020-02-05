FLASH HABER: Van'da ölü sayısı yükseliyor! 26 canımızı yitirdik
Haberler » Spor » Küplüspor'dan Başkan Şahin'e ziyaret - Spor

Küplüspor'dan Başkan Şahin'e ziyaret

Bilecik 2. Amatör Lig temsilcisi Küplüspor'un başkanı Hüseyin Demirbaş, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i ziyaret etti.

05.02.2020 16:01 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:06
Küplüspor'dan Başkan Şahin'e ziyaret

2. Amatör Lig temsilcisi Küplüspor'un başkanı Hüseyin Demirbaş, Bilecik Belediye Başkanı 'i ziyaret etti.


Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kentte faaliyet gösteren amatör takımlarına yardımda bulunmuştu. O dönem yardımı alamayan Küplüspor Başkanı Hüseyin Demirbaş ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Şahin'i makamında ziyaret ederek, yardımı kabul ettiler. Ziyaretleri ve nazik hediyeleri dolayısıyla Küplüspor Başkanı Hüseyin Demirbaş'a teşekkür eden Başkan Şahin, Küplüspor'a sportif faaliyetlerinde başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler