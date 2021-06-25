Küplü köyünde uygulanacak BEBKA destekli projenin değerlendirme toplantısı yapıldı
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Küplü köyünde uygulanacak BEBKA destekli projenin değerlendirme toplantısı yapıldı

Küplü köyünde uygulanacak BEBKA destekli projenin değerlendirme toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından destek almaya hak kazanan "Kırsal Kalkınmada Emeğin Ürüne, Ürünün Değere Dönüşümü" projesinin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından destek almaya hak kazanan "Kırsal Kalkınmada Emeğin Ürüne, Ürünün Değere Dönüşümü" projesinin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Bilal Şentürk başkanlığındaki toplantıda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, merkez Küplü köyünde bölgedeki köylerin yöresel ürünlerin satılacağı yerlerle ilgili sunum yaptı.

Yetiştirilen ürünlerin daha iyi değerlendirilmesi amacıyla yeni alanlarda çalışmaların yapıldığını ifade eden Vali Şentürk, şunları söyledi:

"Üreticimizin bütçesine daha fazla katkı sağlayacak çalışmalardan biri olan ve İl Özel İdaresi tarafından hazırlanarak BEBKA tarafından kabul edilen projeyi Küplü köyünde gerçekleştireceğiz. Bilecik, Marmara Bölgesi'nde belki nüfus ve yüz ölçümü olarak küçük bir il ama iklimiyle, coğrafyasıyla mümbit toprakları olan verimli bir bölgede yaşıyoruz. Katma değeri yüksek ürünleri yetiştireceğiz. Bu ürünlerimizi üretmek yetmiyor, ürettiğimiz ürünleri satabilmeliyiz. Ekonomik olarak geriye dönüşü sağlamalıyız. Ürünleri layıkıyla değerlendirelim, hak ettiği değeri bulalım. Bunun için de yoğun bir trafik akışı olan Antalya, Ankara-İstanbul yolu üzerinde bulunan ilimizde yetişen ürünlerimizi pazarlama ve tanıtım anlamında öncelikle Küplü köyünde başlayacağımız daha sonra farklı bölgelerde pazara çıkaracak mekanlar oluşturacağız. Her zaman üretenin yanında olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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