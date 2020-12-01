Küpkıran Kayak Merkezi sezona gece kayağıyla başlayacak
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Küpkıran Kayak Merkezi sezona gece kayağıyla başlayacak

01.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:27

- Küpkıran Kayak Merkezi sezona gece kayağıyla başlayacak Ağrı'da kışın yoğun ilgi gören Küpkıran Kayak Merkezi, yeni sezona genişlettikleri kayak pisti ve gece kayağıyla başlayacak.

- Küpkıran Kayak Merkezi sezona gece kayağıyla başlayacak

AĞRI - Ağrı'da kışın yoğun ilgi gören Küpkıran Kayak Merkezi, yeni sezona genişlettikleri kayak pisti ve gece kayağıyla başlayacak.

Kış mevsiminin en gözde eğlence merkezlerden biri olan kayak merkezleri kış hazırlıklarına başladı. Kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı'da da şehir manzarasıyla dikkat Çeken Küpkıran Kayak Merkezi, kayak sezonuna genişletme çalışmaları yaptıkları kayak pisti ve kayak severlerin ilgisini çekecek gece kayağı açılışıyla başlayacak.

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"Bu yıl başlatacağımız gece kayağı ile birlikte Ağrılılar artık gece kayağı yapabilecekler"

Eski milli sporcu olan Küpkıran Kayak Merkezi işletme sahibi olan Ali Yılmaz, 10 yıl önce memleketi olan Ağrı'da profesyonel çalışmaya karar verip, devlettin vermiş olduğu imkanlarla açtığı kayak merkezinde bu yıl büyük değişikler yaptığını dile getirerek, Küpkıran Kayak Merkezi'ni Ağrı'nın ihtiyaçlarını karşılayacak bir kayak merkezi haline getirdiklerini söyledi. Kayak pistini genişlettiklerini ve özellikle gündüz çalışan vatandaşlarında kayak yapabilmesi adına gece kayağını başlatacaklarını belirten işletme sahibi Ali Yılmaz, " Ben eski milli sporcuyum. Türkiye şampiyonum var defalarca milli oldum. Uzun bir süre milli takım kaptanlığı yaptım. Daha sonra kendi elimde profesyonel Çalışmaya karar verip öyle bir kayak tesisini 10 yıl önce kurmaya karar verdim. Devletin vermiş olduğu imkanlarla birlikte bu tesisi yaptık. Bizim 2021'de pistimiz için düşündüğümüz değişikliği şöyle belirtmek istiyorum; SERKA projesi ile bize 2 milyon kadar bir para verdiler. Bu paranın içerisinde suni karlama ve gece kayağı için ayrılan bir bütçe var. Bu yıl başlatacağımız gece kayağı ile birlikte Ağrılılar artık gece kayağı yapabilecekler. Buraya gelen kim varsa ve haftanın beş günü gece kayağına gelebilir. İnsanlar işe gittikleri için hafta içi gündüz gelemiyorlar. Ama şimdi her akşam kayabilirler. Piste yüzde 100 değişiklik oldu, Eskiden burada kaynak oluyordu. Bizim yaptığımız dönemlerde pis büyüktü ama Ağrı büyüyünce pist artık küçük kalmaya başladı. Bu nedenle kayak pistini de genişlettik" ifadelerine yer verdi.

"Ağrı'nın meşhur olan kırmızı pullu alabalığını besleyeceğiz"

Kayak merkezi için ayrılan 380 dönümlük araziye, yazında aktif hale getirebilmek için piknik alanları yaptıklarını ve Ağrı'nın meşhur kırmızı pullu alabalığını besleyeceklerini söyleyen Küpkıran Kayak Merkezi sahibi Ali Yılmaz, "Biz pisti hem büyüttük hem de hem de aşağıda bulunan ahşap kafelerimizi zirveye çıkardık. İnsanlar artık pandemiden dolayı kapalı alanlara girmiyor. Bizimki de doğa sporu olduğu için 380 dönümlük bir araziyi yazında aktif hale getirip 12 ay boyunca çalıştırmak istiyoruz. Yukarda yaptığımız havuzdaki asıl mesele şu; dokunduğun zaman suni karlama yapıyor. Yazında biz bu havuzda Ağrı'nın meşhur olan kırmızı pullu alabalığını besleyeceğiz ve burayı piknik alanına çevireceğiz" şeklinde konuştu.

"İklimler değiştiği için dünya artık suni kar kullanarak kayıyor"

Pandemiden dolayı suni kar hazırlıklarını tamamlayamadıklarını belirten işletme sahibi ali Yılmaz, 1 yıl sonra suni karı da hizmete sunacaklarını söyledi. Yılmaz, öğrencilerin okuldan sonra gece kayağından faydalanarak kayak yapabileceklerini vurgulayarak, "Şimdi şöyle bir durum var Erzurum şu anda suni karlamada sezonu açtı. Kayak sporu doğa sporudur. Yani artık insanlar doğa ile oynadığı için doğal kar bekleyemiyoruz. İklimler değiştiği için dünya artık suni kar kullanarak kayıyor. Fakat biz suni karı pandemiden dolayı yetiştiremedik. Bu gece kayağı tabii ki güzel bir şey, öğrencilerimiz Haftanın beş günü okula gidiyor, akşam bir veya iki saat uygun oldukları zaman gelip kaya kayabilecekler. Allah nasip ederse inşallah artık Ağrılılarla ve Ağrıya gelen insanlarla kayacağız" dedi.

"Gece Kayağını meşalelerle başlatacağız"

Ağrı'da ilk kez hizmete girecek olan gece kayağı nedeniyle bu yıl resmi açılışlarını gece meşaleler eşliğinde yapacaklarını söyleyen Ali Yılmaz, "Bizim işimizin yüzde 95'ini bitti artık. Yani tesislerimizi monte ettik. Ama kar yağdığı zaman resmi bir açılış yapacağız. Gece Kayağını meşalelerle başlatacağız. Açılışımızı gündüz yapmayacağız, gece yapacağız çünkü gece kayağını ilk kez başlatacağımız için. Bir de yazında buradan yararlanacaklar. Piknik alanı yapacağız. Artık ağrıya yaz ve kış burada olacak" sözlerini kullandı.

Maddi durumu olmayan ve özellikle madde bağımlısı olan çocukların tüm ihtiyaçlarının kayak merkezi tarafından karşılanacağını söyleyen Ali Yılmaz, "Biz parası olmayan, imkanı olmayan ve özellikle madde bağımlısı olan çocukları tanıyan kişilerden bu çocukları bize getirmelerini istiyoruz. Çocukların yemeleri, içmeleri, eğitimleri, kayakları burada ücretsiz olarak sağlanacak. Bu çocuklar bizim geleceğimiz" ifadelerine yer verdi.

Küpkıran Kayak Merkezi sezona gece kayağıyla başlayacak
Küpkıran Kayak Merkezi sezona gece kayağıyla başlayacak
Küpkıran Kayak Merkezi sezona gece kayağıyla başlayacak
Küpkıran Kayak Merkezi sezona gece kayağıyla başlayacak
Küpkıran Kayak Merkezi sezona gece kayağıyla başlayacak
Küpkıran Kayak Merkezi sezona gece kayağıyla başlayacak
Küpkıran Kayak Merkezi sezona gece kayağıyla başlayacak
Küpkıran Kayak Merkezi sezona gece kayağıyla başlayacak
Küpkıran Kayak Merkezi sezona gece kayağıyla başlayacak
Küpkıran Kayak Merkezi sezona gece kayağıyla başlayacak
Küpkıran Kayak Merkezi sezona gece kayağıyla başlayacak
Küpkıran Kayak Merkezi sezona gece kayağıyla başlayacak
Küpkıran Kayak Merkezi sezona gece kayağıyla başlayacak
Küpkıran Kayak Merkezi sezona gece kayağıyla başlayacak
Küpkıran Kayak Merkezi sezona gece kayağıyla başlayacak
Küpkıran Kayak Merkezi sezona gece kayağıyla başlayacak
Küpkıran Kayak Merkezi sezona gece kayağıyla başlayacak
Küpkıran Kayak Merkezi sezona gece kayağıyla başlayacak
Küpkıran Kayak Merkezi sezona gece kayağıyla başlayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN

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