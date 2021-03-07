Küpesiz yakalanan hayvanlar artık kesime gönderilmek yerine ekonomiye kazandırılacak

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, TBMM gündeminde yer alan kanun teklifiyle, nakil sırasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların kesime sevk edilmesi uygulamasına son verilmesi sayesinde bu hayvanların...

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, TBMM gündeminde yer alan kanun teklifiyle, nakil sırasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların kesime sevk edilmesi uygulamasına son verilmesi sayesinde bu hayvanların ekonomiye kazandırılmasının sağlanacağını bildirdi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile nakil sırasında yakalanan küpesiz hayvanlara ilişkin düzenleme yapılıyor.

Teklife göre, nakil sırasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların kesime sevk edilmesi uygulamasına son verilecek ve bu hayvanlar karantina altına alınacak.

Bu kapsamda tanımlattırılmamış sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçilerin nakil sırasında yakalanması halinde, gebe hayvanlar, 6 aylıktan küçük koyun ve keçiler ile bir yaşından küçük sığır cinsi hayvanlar hariç, tüm masrafları sahibi tarafından karşılanarak en yakın kesimhanede kestirilecek ve sahibine teslim edilecek.

Tanımlattırılmamış gebe hayvanlar, 6 aylıktan küçük koyun ve keçiler ile bir yaşından küçük sığır cinsi hayvanlar nakil esnasında yakalanması durumunda kestirilmeyecek, sahibinin bilgisi dahilinde karantina altına alınacak. Karantinayla ilgili konular, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek.

Bu önlemler, insan, bitki ve hayvan sağlığı ile çevre için doğrudan ya da dolaylı herhangi bir olumsuz etkiye sebep olmayacak şekilde uygulanacak. Bu iş ve işlemler için yapılacak tüm masraflar sahibi tarafından karşılanacak. İmha ve itlaf halinde Bakanlık tarafından herhangi bir tazminat ödenmeyecek.

"Karantina masraflarının tamamı yetiştiriciye yüklenmesin"

TÜDKİYEB Başkanı Çelik, AA muhabirine, mevcut kanuna göre 6 aydan küçük kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların da küpesiz olması halinde kesime gönderildiğini söyledi. Çelik, "Hayvanlar küpelenmek yerine kesime gönderiliyordu. Bu konuya ilişkin rahatsızlığımızı zaman zaman gündeme getiriyorduk. Hayvan sayısı artırılmaya çalışılırken, sayıda düşüşe neden olan bu uygulama, ekonomi ve sektörümüzde kayıplar yaratıyordu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın nüfus başına bir küçükbaş hayvan sayısına ulaşılması hedefi bulunuyor. Hazırlanan kanun teklifi, hayvan sayısının artmasını ve bu hedefe ulaşılmasını sağlayacak. Düzenlemeyle hayvanlar artık kesime gönderilmek yerine ekonomiye kazandırılacak. Yetiştiricimizin mağduriyeti önlenecektir. Teklifi veren sayın milletvekillerine şahsım ve sektörüm adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Hayvanların artık kesilmek yerine karantinaya tabi tutulacağı bilgisini veren Çelik, karantina masraflarının tamamının yetiştiriciye yüklenmemesi gerektiğini dile getirdi. Çelik, karantina sürecine ilişkin kararlar alınırken, yetiştirici lehine düzenleme yapılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık