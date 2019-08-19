Küpeler Muhtarı Genel Müdür Başaran'ı ziyaret etti

19.08.2019 14:11

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Demirci ilçesi Küpeler Mahalle Muhtarı Osman İzci ve azalarını makamında ağırladı. Muhtar İzci, kendilerini ağırladıkları için Genel Müdür Başaran'a teşekkürlerini sunarak görevinde başarılar diledi.

İzci, MASKİ Genel Müdürlüğünün çalışmalarından memnun olduklarını ifade etti. MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran da ziyareti nedeniyle Muhtar Osman İzci'ye teşekkür ederek, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak daha sağlıklı ve temiz bir Manisa için çalışıyoruz. Bu çerçevede gerek muhtarlarımızı makamımızda ağırlayarak gerekse de mahallelerimize yaptığımız ziyaretlerde onların taleplerini dinliyoruz ve çözümler üretiyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler