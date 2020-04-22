Küpe Dağı'nın kar suları ile oluşan Baraj Gölü görenleri büyülüyor
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Seydişehir, Taraşçı, Güncel

Küpe Dağı'nın kar suları ile oluşan Baraj Gölü görenleri büyülüyor

Konyanın Seydişehir ilçesinde bulunan Küpe Dağının kar suları ile dolan Baraj Gölü görenleri büyülüyor.

22.04.2020 10:20 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:20
Küpe Dağı'nın kar suları ile oluşan Baraj Gölü görenleri büyülüyor

Konyanın Seydişehir ilçesinde bulunan Küpe Dağının kar suları ile dolan Baraj Gölü görenleri büyülüyor.

Taraşçı Mahallesinde bulunan ve sulama amaçlı yapılan baraj, kış aylarında Küpe Dağına yağan metrelerle karın erimesiyle doluyor.

Bir tarafta Küpe Dağı, bir tarafta yeşil ormanları ile çevrili Baraj Gölü etrafı, yürüyüş yolu ve mesire alanları ile çevrili olmasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid19) nedeniyle kapalı.

Kaynak: AA

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