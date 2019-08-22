22.08.2019 11:40

A Milli Kadın Voleybol Takımı smaçörlerinden Şeyma Ercan, 23 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda kupayı kaldırmak istediklerini bildirdi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, Avrupa Şampiyonası'na ilişkin görüşlerine yer verilen Şeyma Ercan, başarılı bir jenerasyondan geldiğini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Yıldızlar ve gençlerde Avrupa ve Dünya Şampiyonalarını Ankara'da oynama fırsatı bulduk ve şampiyonlukla sonuçlandırdık. Seyircimizin önünde o kupayı kaldırmak gerçekten inanılmaz. Hayatımdaki en özel günlerden birkaçıydı diyebilirim. Yine onu yaşamak istiyoruz. Ankara seyircisi zaten sürekli bizi destekliyor. Sürekli yanımızda oluyorlar. Onları tekrar salonlara bekliyoruz ve onlarla beraber yine kupayı kaldırmak istiyoruz."

Avrupa Şampiyonası'nın en üst organizasyonlardan biri olduğuna dikkati çeken Şeyma, "Herkes Ankara'ya çok iyi hazırlanıp gelecek. Çünkü biz de öyle yapıyoruz. Turnuvanın ilk maçları her zaman çok önemlidir. Bu şampiyonadaki ilk maçımız da çok önemli ama grubun kilit maçı Sırbistan maçı diyebilirim. Sırbistan çok sert bir takım." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara seyircisinin milli takımları yalnız bırakmadığını belirten Şeyma, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımız sadece kazandığımızda değil, kaybettiğimiz zamanlarda da yanımızda oldu. Ertesi gün daha fazla sayıda gelerek desteklediler. Bu bize gerçekten ekstra bir motivasyon, ekstra güç oluyor. Ben onlarla birlik olup, kenetlenip, çok güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum. Milli takım formasını giydiğimizde her zaman çok gururlanıyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Üzerimizde çok fazla sorumluluk oluyor, bunun farkındayız. Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Zor bir sorumluluk ama gurur verici."

Türkiye A Grubu'nda

2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nı, 23 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde ilk kez dört ülke (Türkiye, Polonya, Macaristan, Slovakya) ortaklaşa düzenleyecek.

Ay-yıldızlı ekip, A Grubu'nda Sırbistan, Yunanistan, Finlandiya, Fransa ve Bulgaristan ile karşılaşacak. Maçlar Ankara Spor Salonu'nda oynayacak.

Kaynak: AA