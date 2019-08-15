Kupasız şampiyonlar

15.08.2019 11:17

İngiltere Premier Lig’de 38 maçta 97 puan, koca bir sezon boyunca kaybedilen sadece 17 puan... Şampiyonluk için ne kadar mükemmel bir senaryo değil mi? Rakibiniz Pep Guardiola’nın Manchester City’si ise maalesef değil. Daha önce bu hüznü İspanya Ligi’nde “Tiki-Taka” Barcelona’sı ile iki kez Real Madrid’e tattıran Guardiola, Manchester City ile de Liverpool’a aynı hüznü yaşattı. Peki, 1980’li yılların başından itibaren üç puanlı sisteme geçilen Avrupa liglerinde 38 maç/90+ puan barajına ulaşıp şampiyon olmayan takımlar var mı?



Oran-orantı mantığında ilerlersek üç puanlı sistemde kendi liglerindeki maç sayısına göre 30 maçta 71+ puanla, 34 maçta 81+ puanla ve 38 maçta 90+ puanla liglerinde şampiyon olamayan takımlar… Kimilerine göre şanssız, kimilerine göre beceriksiz olan bu takımların normal akışında ilerlemeyen sezonları hangileri?



Premier Lig’de 90+ puan toplayıp şampiyon olamayan ilk takım, bu yazının konusuna ilham olan Liverpool oldu. (Premier Lig kurulduğu 1992-1993 sezonundan beri.) Daha önceki -City’nin 100 puan topladığı 2017/18 sezonu hariç- tüm Premier Lig sezonlarında şampiyon olabileceği bir puana ulaşan Liverpool, Manchester City’nin üstün performansı sebebiyle 29 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandıramadı. Premier Lig tarihinde daha önce bu istatistiğe en çok yaklaşan takım, Sergio Agüero’nun son dakika golüyle dramatik bir şekilde sonlanan 2011-2012 sezonunda 89 puanla şampiyonluğu ezeli rakibine kaptıran Manchester United’dı. Premier Lig kurulmadan önce üç puanlı sisteme geçilen 1981-1982 sezonuyla başlayan döneme bakıldığında da 90+ puan ile şampiyon olamayan herhangi bir İngiliz takımına rastlamıyoruz.



1 Haziran 2009 Pazartesi günü, tarih tekerrür etmiş, Florentino Perez ve özlenen Los Galacticos projesi Real Madrid kapısından yeniden girmişti. Kurulan muhteşem kadro 2009-2010 sezonunda 96 puan topladı. Real Madrid buna rağmen Guardiola’nın muhteşem” Barcelona’sının üç puan arkasında ligi ikinci sırada tamamladı ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Böylece Liverpool, herhangi bir sezonda rahat rahat şampiyon olunabilecek bir puanla şampiyonluk kaçıran takımlar listesinde bir numarayı Los Galacticos II”den devralmış oldu.



2010-2011 ve 2014-2015 sezonlarını da 92 puanla tamamlayan Real Madrid yine Barcelona’nın üstün performanslarının arkasında kalarak 90+ puan barajını aşmasına rağmen şampiyon olamadı. Barça ise 2011-2012 sezonunda 91 puan toplamasına rağmen Real Madrid’in arkasında kalmış ve şampiyon olamamıştı.



Yine 2015-2016 sezonunda Real Madrid, 2016-2017 sezonunda Barcelona 90’ar puan ile şampiyon olamıyor ve birbirlerinin arkasında kalıyorlardı. Üç puanlı sisteme geçilen 1995-1996 sezonundan itibaren, bu durumun sadece dokuz sezon süren “Messi-Ronaldo” rekabetinin altı sezonunda yaşanması, bu dönemde rekabetin takımlar bazında da ne seviyeye çıktığını çarpıcı bir şekilde gösteriyor.





Bayern Münih’in şampiyonluk sayısında açık ara önde olduğu Almanya Bundesliga’da üç puanlı sisteme 1995-1996 sezonundan itibaren geçildi. 18 takımla 34 maç üzerinden oynanan ligde 81+ puan barajını aşıp şampiyon olamayan hiçbir takım bulunmuyor. 81+ puana en yakın performansı, Guardiola’nın Bayern Münih’teki son sezonu olan 2015-2016 sezonunda Borussia Dortmund gösterdi. Bayern Münih’in 10 puan arkasında sezonu tamamlayan Dortmund, son iki maçında beş puan kaybederek listemizde Almanya’nın tek temsilcisi olma şansını kaybediyordu(!).



İtalya’ya bakacak olursak, 2017-2018 sezonunda 91 puan toplayan Napoli’nin, sezonu Juventus’un dört puan arkasında ikinci sırada tamamladığını görüyoruz. Sarri’nin Napoli’si, 2006-2007 ve 2013-2014 sezonları haricinde daha önceki tüm Serie A sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsleyecek bir puan elde etmesine rağmen 2018 Mayıs’ında mutlu sona ulaşamadı. Serie A’da üç puanlı sisteme geçilen 1994-1995 sezonundan itibaren 90+ puan barajını aşıp şampiyon olamayan başka bir takım ise bulunmuyor. 90+ puan barajına en yakın puanı toplayıp şampiyon olamayan Milan, 88 puan topladığı 2005-2006 sezonunda rakibinin üstün performansından dolayı değil, Calciopoli skandalı ile sezona -30 puan cezasıyla başladığı için 58 puan ile şampiyonluktan çok uzak kalmıştı.



Son yıllarda Paris Saint-Germain hegemonyası altında olan Fransa Ligue 1’de, önceki yıllardaki şampiyonluk sayılarından da anlaşılacağı üzere büyük bir rekabet hakimdi. Fransa’da, geride bıraktığımız sezon da dahil olmak üzere üç puanlı sisteme geçilen 1994-1995 sezonundan itibaren 38 maçta 90+ puan barajını aşıp şampiyon olamayan herhangi bir takım olmadı. 38 maçta 90+ puan barajına en yakın performansı 2016-2017 sezonunda 87 puanla Paris Saint-Germain göstermişti. PSG, Monaco’nun sekiz puan gerisinde sezonu tamamlamış ve dört sezonluk şampiyonluk serisini sürdürememişti.



2006-2007 sezonundan itibaren 16 takıma düşürülen Portekiz Ligi’nde 2012-2013 sezonunda namağlup Porto’nun ardından Benfica, 77 puanla -yalnızca 13 puan kaybederek- ikinci olmuştu. 29. haftadaki Porto maçında kaybedilen bu şampiyonluk akıllara hep Jorge Jesus’un son dakika yenilen golle beraber dizlerinin üstüne çöktüğü anı getirir. 2014-2015 sezonundan itibaren yeniden 18 takımla oynanmaya başlanan ligde 2015-2016 sezonunda, Sporting Lizbon 86 puanla, yine Jorge Jesus yönetiminde, şampiyon olamadı. 38 maç üzerinden hesaplandığında 96 puana denk gelen bu 86 puan, Portekiz Ligi tarihinde önemli bir yer ediniyordu. Porto aynı sezonda 85 puanla ikinci sırada yer alarak Sporting Lizbon ile Benfica’dan sonra bu hüzne ortak oldu. Üç puanlı sisteme geçilen 1994-1995 sezonundan itibaren oynanan diğer sezonlarda; 2014-2015’te Porto 82 puanla, 2017-2018’de Benfica 81 puanla şampiyon olamadı.



Hollanda Ligi’nin en çok şampiyonluğa ulaşan (34) takımı olan Ajax, 18 takımla oynanan ligde 81+ puan barajını aşıp en çok şampiyon olamayan takım unvanını da elinde bulunduruyor. Dört farklı sezonda bu hüznü yaşayan Ajax, 2009-2010 sezonunda 85 puanla, 2002-03 sezonunda 83 puanla, 2015-2016 sezonunda 82 puanla ve 2016-2017 sezonunda 81 puanla şampiyon olamamıştı. Mayıs 2019’da tamamlanan ve Ajax’ın 34. şampiyonluğu elde ettiği 2018-2019 sezonunu PSV, 83 puanla ikinci sırada tamamladı. PSV böylece Ajax dışında 81+ puan barajını aşıp şampiyon olamayan ilk Hollanda takımı oldu.



İngiltere Premier Ligi’nden sonra üç puanlı sisteme ilk geçiş yapan liglerden birisi Türkiye Ligi’dir. 1987-1988 sezonunda geçilen üç puanlı sistemde 34 maçta 81+ puan barajını aşıp şampiyon olamayan, üç farklı sezonda, iki takımımız bulunuyor. 1995-1996 sezonunda iki puan farkla ve 2010-2011 sezonunda ikili averajla Fenerbahçe’nin arkasında kalan Trabzonspor, her iki sezonu da 82 puanla tamamlamasına rağmen şampiyonluğu elde edememişti. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1970’li yıllarda büyüyen rekabeti zirveye çıkaran bu iki sezon, hafızalardaki yerini hâlâ korumakta. 2005-2006 sezonunda ise 81 puanla ezeli rakibi Galatasaray’ın arkasında kalan Fenerbahçe, bu performansına rağmen son hafta Denizlispor’la deplasmanda berabere kalarak şampiyonluğu kaybetmişti. Galatasaray’ın bu sezonda topladığı 83 puan, tarihinde biz sezonda topladığı en yüksek puandı.