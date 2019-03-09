Kupasıyla Geldi

Başkan Kocaoğlu'nun kendisine hediye ettiği patenlerle yarışan genç sporcu, kazandığı kupayı da "Başkan Amca"sına getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin genç sporcusu Efe Cetiz, Türkiye'de çok fazla sporcunun yetişmediği ve uluslararası arenada yeterli başarı sağlanamayan buz pateninde adını tüm dünyaya duyurdu. 'Buzun Efesi' olarak tanınan ve Uluslararası Buz Pateni Birliği'nce tescilli dünya rekorunun sahibi olan Efe Çetiz,son olarak uluslararası yarışmalarda Basic Novice Boys kategorisinde 7 elementli puan türünde "45.42" puanla, Türkiye'de ve dünyada elde edilen en yüksek puanın da sahibi oldu. 101 ülkeden 369 sporcunun katıldığı Sofia Trophy Cup 2019'da dünya rekoru kıran İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcusu Cetiz, kupasını da Başkan Kocao ğlu'na getirdi.

Başkan'ın hediye patenleri rekor getirdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun kendisine hediye ettiği patenle kaydığını ve bu patenlerin kendisine şans getirdiğini dile getiren Cetiz, desteklerinden ötürü "Başkan Amca"sına teşekkür etti.Efe Cetiz'in antrenörü Gamze Güner de, Cetiz'in 2021 yılında Uluslararası Gençlik Olimpiyatları'na katılacak ilk isim olarak belirlendiği müjdesini verdi.

Göğsümüz kabarıyor

Efe Cetiz'in başarısıyla gurur duyduğunu ve göğsünün kabardığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Kente buz pateni sahası ve şampiyonlar kazandıracağımı söylediğim de, bazı arkadaşlarım gülmüştü. Yaptıktan ve gençlerin başarısını gördükten sonra o arkadaşlarım gelip benden özür diledi. Açtığımız bu tesisin meyvelerini almaktan çok mutluyuz. Efe Cetiz başta olmak üzere pek çok başarıya imza atan sporcularımızı kutluyorum" dedi.

Efe Cetiz'in annesi Okşan Cetiz ve babası Melih Çetiz, spora ve sporcuya katkılarından ötürü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na teşekkür etti. Ziyarete İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Pervin Şenel Genç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor ve Genel Yönetim Direktörü Mustafa Ağme ve Buz Pateni Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Neşe Olcay Hünerli de katıldı.

Kaynak: Bültenler