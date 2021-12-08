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Kupanın sahibi Bilgi Ortaokulu oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kupanın sahibi Bilgi Ortaokulu oldu

Düzce okul sporları yıldız kız voleybol il birincisi Bilgi Ortaokulu oldu.

DÜZCE (İHA) - Düzce okul sporları yıldız kız Voleybol il birincisi Bilgi Ortaokulu oldu.

Düzce Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Yıldız Kız Voleybol il birinciliği müsabakaları tamamlandı. Müsabakalarında 14 takım mücadele etti. Bilgi Orta Okulu birinci, Hürriyet Orta Okulu ikinci, Su Damlası Orta Okulu üçüncü ve Mustafa Kemal Orta Okulu dördüncü oldu. Dereceye giren takımlara ödüllerini Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru takdim etti. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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