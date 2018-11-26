"Kupamızı Ne Zaman Vereceksiniz" Diye Soran Taraftara Ali Koç'tan Cevap: Benim Kalbimi Kırma
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Kupamızı ne zaman vereceksiniz?" diye soran Trabzonsporlu taraftara "Benim kalbimi kırma… Güzel şeyler konuşalım. Maçı konuşalım" cevabını verdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sadece Trabzonspor camiası ile değil Türkiye'deki futbol camiasında son dönemde yaşanan gerilimi de bitirme adına önemli adımlar attı. Fenerbahçe taraftarının alınmadığı Trabzon'daki maçı tribünden takip eden Ali Koç, yanına yaklaşan herkesle samimi bir şekilde sohbet etti. Rakip taraftarların stadyumlara alınmadığı, karşılıklı sert açıklamaların yapıldığı, polisin geniş güvenlik önlemleri altında oynanan maçların yaşandığı Türkiye'de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sporun dostluk olduğunu hatırlatan hareketleri ile takdir topladı.
"BENİM KALBİMİ KIRMA, GÜZEL ŞEYLER KONUŞALIM"
Tam 7 yıl aradan sonra bordo-mavili deplasmana giden ilk başkan olan Ali Koç, karşılaşma öncesi Trabzon turu yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sabah kahvaltısından sonraki kısa yürüyüşünde bir Trabzonspor taraftarı "Kupamızı ne zaman vereceksiniz?" diyerek 2010-11 sezonuna göndermede bulundu. Ali Koç ise bu soruya karşılık verip "Benim kalbimi kırma… Güzel şeyler konuşalım. Maçı konuşalım" dedi.
(Sözcü)
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gule gule fener eb kubalar sisin olsun biste yer galmati ikici lige os geldinis ali bey fener ne temek bilmes bara da bar bir musik varCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu Trabzon artık Rize''nin ilçesi olmalı ve Rize''ye bağlanmalıCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Beyin durdumu yapacak birşey yok, bekleyeceksin. . . . . . . . . .Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Kumpas deyip duruyorlar. Telefonda zorla mı şike pazarlığı yaptırdılar. Cafelerde rakip takımın tesislerinde zorlamı buluşup siyah çantaları poşetleri teslim ettiniz? Emenikenin menajeri Erdem konyarı arayan şekip Mosturoğlu söyle ona bizim Maçta ağrım falan var deyip oynamasın. Oynarsa da berbat oynasın diye talimat vermedi miCevap Yaz 4 6 Yayından KaldırEFSANE: Senin savunduğunu kumpas davasının Hakimi ve diğer davaya bakan görevlilerinin hepsi FENERBAHÇE ye kumpas kurduklarıni aslında kumpası 2009 da hayata geçireceklerini yanlız 2009 da son hafta Bursa sampiyon olunca kumpası bir yıl sonraki FENERBAHÇE nın sampiyon olduğu 2010 yılına ertelediklerini mahkemede itiraf ve kabul ettiler kardeş iki satır gazete oku haber oku ya da dinle ya da google ye yaz gerçekleri öğren değil bir kupa yüz kupa için dahi örgütün peşinden gitme5 2 Yayından Kaldır