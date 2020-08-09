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Kupalı, madalyalı organik Eğriçayır balında hasat coşkusu

Mersin'de 2 bin rakımın üstünde Toros Dağları'ndaki Eğriçayır Yaylası'nda üretilen ve dünyanın en iyi balı arasında gösterilen, madalyalı, kupalı Eğriçayır balının hasadı yapıldı.

Kupalı, madalyalı organik Eğriçayır balında hasat coşkusu
09.08.2020 10:14 | Son Güncelleme: 09.08.2020 10:25

Mersin'de 2 bin rakımın üstünde Toros Dağları'ndaki Eğriçayır Yaylası'nda üretilen ve dünyanın en iyi balı arasında gösterilen, madalyalı, kupalı Eğriçayır balının hasadı yapıldı. Asırlardır bal üretimi yapılan yabani çiçeklerle kaplı, zengin floralı yaylada son kovanlar açıldı, organik bal dolu petekler sağım için alındı. Bu yıl Basra sıcakları sebebiyle yaylada çiçekler erken kurusa da arıcılar hasattan memnun kaldı.

Ailesinin 3 asırdır yaylada arıcılık yaptığını belirten arıcı Celal Çay, "Eğriçayır Yaylası, Mersin Toroslarında 2 bin metrenin üzerinde yaklaşık 2 bin 500 metreye kadar da yükseklik bulan bir bölgede ve kır çiçekleriyle kaplı. Burada tarım da yapılmıyor. Sadece kır çiçeklerinden organik sertifikalı bal üretiyoruz. Üretmiş olduğumuz bal dünyadaki bal yarışmalarının hemen hemen hepsinden altın madalya, gümüş madalya, bazen bronz madalya ile döndü. 2019 yılında Montreal'de Dünya Arıcılık Kongresi'nde dünyanın en iyi balı kupasını aldı. Yılda bir tane arıcıya verilen bu kupayı ülkemize getirmekten çok mutlu olduk" dedi.

"Basra sıcakları üretimi etkiledi"

Basra sıcaklarının bu yıl bal üretimini etkilediğine değinen Çay, "Güzel bir hasat geçti, verimimiz daha iyi olabilirdi. Basra sıcakları çiçekleri biraz kuruttu. Ama yine de yeteri kadar balımız oldu. Bugün hasadımızın son günüydü. Üretimden memnunuz. Şimdi bu ballarımızı paketleyip tüketicilerimize ulaştırmak istiyoruz" diye konuştu.

"Arı ürünlerine talep arttı"

Pandemi sebebiyle arı ürünlerine talebin ciddi oranda arttığını ifade eden Çay, "Pandemiden sonra yurt içi talep çok arttı. Yani 3-4 katına çıktı. Bu sebeple balımızı önce yurt içindeki tüketicilerimizin tüketimine sunacağız. Bu yıl yurt dışına bal göndermeyeceğiz. Sadece Türkiye içerisinde bal satacağız. Arı ürünlerin de böyle talebe karşılık miktarı arttıralım diyemiyorsunuz. Yani doğa ne verirse artık. Üretim o yıl ki yağmura, güneşe birçok şeye bağlı. Fazla talep var diye iklimden dolayı daha fazla bal üretemeyebiliyorsunuz. Bu yıl ürettiğimiz balımız zaten yeterince talep olduğu için sadece yurt içi piyasadaki tüketicilerimize sunacağız. Geçmişte yapmıştık, gelecek yıllarda tekrar ihracat yapmak isteriz" şeklinde konuştu.

"Vücudunu güçlü, dirençli tutmak isteyen tüketicilerimiz daha fazla bal tüketiyor"

Organik balın vücut direncini attırdığını da anlatan Çay, şunları söyledi; "Organik bal bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücudun hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlıyor. Doğal bir ürün olduğu için içerisinde yüzlerce çiçeklerden gelmiş nektar olduğu için, arılar yardımıyla o bitkilerin özelliklerini tek bir kavanozda topluyoruz diyebiliyoruz. Araştırmalar organik balın, yabani çiçeklerden üretilmiş balın, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ortaya koyuyor. Pandemi de vücudunu güçlü, dirençli tutmak isteyen tüketicilerimiz daha fazla bal tüketiyor. Bu sebeple talepte de ciddi bir artış oldu."

Bu yıl talep artışı yaşayan Eğriçayır balının kilogramı 100 ila 300 lira arasında fiyatla satışa sunulacak. - MERSİN

Kaynak: İHA

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